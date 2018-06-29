Великий Антикварний Салон: польські обладунки, індійські кинджали та картини дисидента

Чи не головний елемент експозиції – обладунки «крилатих гусарів», основної ударної сили військ Речі Посполитої ХVІІ-ХVІІІ ст., у таких поляки воювали з військом Хмельницького

Наймасштабніший виставковий проект на українському антикварному ринку – Великий Антикварний Салон – у Києві влаштували вже вчетверте. Вдруге за ці чотири роки – в «Мистецькому Арсеналі», і більш доречного місця для такого грандіозного проекту в столиці годі й шукати. Тим паче, однією з родзинок цьогорічного Салону є проект «Арсенал в Арсеналі», який спільними зусиллями презентували Львівський історичний музей та Львівська національна галерея мистецтв.

Їхні зібрання добре знані в Європі, а тепер і в Києві, слідом за Варшавою, Краковом і Віднем, представили колекцію унікальної старовинної зброї та батального живопису ХVІ-ХVІІІ ст. Тут – старовинні рушниці, шаблі, арбалети, сокири, тесаки, ятагани… Чи не головний елемент експозиції – обладунки «крилатих гусарів», основної ударної сили військ Речі Посполитої ХVІІ-ХVІІІ ст., у таких поляки воювали з військом Богдана Хмельницького та ханською ордою.

«Везли їх сюди в розібраному стані, – розповів мені старший науковий співробітник Львівського історичного музею Тарас Рак. – Кожна деталь їхала окремо, в клейонку замотана. В одному костюмі – сумарно 20-22 кілограми. Це унікальна колекція, аналогів її у світі практично немає».

Зброї на Великому Антикварному Салоні цього разу взагалі багато. Так, Музей приватних колекцій Олександра Фельдмана представив у рамках Салону колекцію короткоклінкової холодної зброї Індії XVII-XIX століть. В одному залі можна побачити близько 50 рідкісних та унікальних індійських кинджалів і ножів, серед яких – катари, ханджари, чілануми, ханджарлі, кард та інші типи зброї, популярні як на Сході, так і на Заході. Кожен такий кинджал зараз коштує щонайменше 30 тисяч доларів. А раніше, за словами кураторів виставки, за одну красиву шаблю чи ніж давали з десяток дорогих коней.

В експозиції найбільше катарів – суто індійської зброї, яка не має аналогів у світі. У західній літературі так прийнято називати традиційні індійські кинджали поштовхового типу, які мають металевий ефес рамкової (Н-подібної) конструкції, з поперечно розташованим руків’ям. Їхня місцева назва – джамадхар, що в перекладі означає «язик бога смерті».

В експозиції також є два кинджали, виконані індійськими майстрами в арабському стилі. Один із них має золоту оправу з коштовними каменями, а другий – позолочену бронзову оправу з гравірованим орнаментом і прозорі скляні накладки на руків’ї. Що цікаво, майже всі зразки зброї в експозиції мають клинки з різних сортів знаменитого булату, секрет виробництва якого з різних причин був втрачений ще до кінця ХVІІІ ст. А більшість зразків прикрашені в тій чи іншій мірі золотою або срібною насічкою, яка відома в Індії під назвою «кофтгарі».

Що ж до власне мистецтва, то головне місце на цьогорічному Салоні посідає виставка робіт Віктора Зарецького – учасника дисидентського руху 1960-х рр., універсального митця та естета, який створив власний стиль «метафоричних видінь», що поєднав європейську сецесію з українською традицією. Зарецького називали «українським Клімтом» (Густав Клімт – австрійський художник, основоположник модерну в австрійському живописі).

Аби представити в рамках одного проекту твори Віктора Зарецького, свої зусилля об’єднали чотирнадцять музеїв України та майже двадцять приватних колекціонерів. «Це унікальна виставка, – стверджує син художника Олексій Зарецький. – Подібна відбулася лише в 1992 році, але навіть тоді виставлялись тільки київські роботи. А зараз роботи надали обласні музеї та приватники».

Як розповів мені заступник генерального директора «Мистецького арсеналу» і куратор виставки Олександр Соловйов, роботи Зарецького зараз можна оцінити приблизно в 10 тисяч доларів за кожну. «У 1990 році двадцять робіт Віктора Зарецького продали на аукціоні «Christie’s», – нагадав Соловйов. – На той час це було дуже престижно, відтоді Зарецький входить у міжнародний рейтинг художників. А цінність цієї виставки насамперед у тому, що тут представлені роботи всіх етапів творчості цього знакового художника».

Великий Антикварний Салон відкрито до 18 грудня. Вартість квитків – 50 грн., пільгова вартість – 20 грн.

Яна Данилевська

Фото: УНІАН-Культура