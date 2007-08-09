Відреставровані Золоті Ворота змінять вигляд міста

У Києві планують до жовтня завершити реставрацію Золотих Воріт.

Про це сьогодні під час брифінгу повідомила генеральний директор Національного заповідника “Софія Київська” Неля Куковальська, зазначивши, що після реставрації Золоті Ворота повинні стати динамічним та цікавим для відвідувача об’єктом.

За словами Н.Куковальської, після реставрації, що має завершитися у вересні-жовтні місяці цього року, всі приміщення Золотих Воріт будуть повністю відновлені та буде замінено експозицію. Це, на її думку, збільшить кількість туристів у Києві і дещо оновить сам зовнішній вигляд міста. “У цьому є певний символізм, що гості столиці заходитимуть до міста Ярослава Мудрого через старовинну браму, яка буде повністю відновлена вже найближчим часом”, - зазначила Н.Куковальська.

У свою чергу, начальник Головного управління охорони культурної спадщини КМДА Руслан Кухаренко повідомив ЗМІ, що усі роботи належним чином профінансовані і затримок із подальшим фінансуванням виникнути не повинно. За словами Р.Кухаренка, загальний кошторис робіт становитиме приблизно 6-6,5 млн. грн. “Кошти на реставрацію виділятимуться по мірі виконання попередньо профінансованих робіт”, - заявив Р.Кухаренко.