Андрухович і Carbido представлять останню частину триптиху “Самогон. Цинамон. Абсент”

Письменник Юрій Андрухович, польський гурт Carbido та vj-група Cube 18 грудня презентують останню частину трилогії мелодекламацій “Самогон. Цинамон. Абсент”.

Як повідомляє мистецька агенція АртПоле, заключна частина триптиху “Абсент” буде презентовано 18 грудня о 19:00 у Київській консерваторії (вул. Архітектора Городецького, 1/3). А зараз, за словами Юрія Андруховича, творчий процес у самому розпалі:

– Наш “Абсент” постає саме в цю мить, у ці дні й ці тижні, – розповідає письменник. – 8 грудня ми з’їхалися для репетиційного студійного тижня у Івано-Франківську, а до цього Carbido працювали над музикою у Вроцлаві. Я щодня отримував від них найновіші версії наших майбутніх композицій і потроху працював над ними. АртПоле з vj Cube синхронно готували фільм – вигадували, знімали, монтували. Нічого подібного в нас ще не бувало. Сподіваюсь, це буде чудовий фінал, гідний цієї великої пригоди.

Творці “Абсенту” уявляють його як оригінальний саундтрек до фільму, так ніколи і не реалізованого невідомим режисером за мотивами роману Юрія Андруховича “Перверзія”. Назва «Абсент» є, звичайно, метафоричною. Це – своєрідний парафраз на тему улюбленого напою всіх декадентів, що, переломлюючись через «тексти Перфецького», несе в собі вістку про Полинову країну (Україна після Чорнобиля) та її болісну відсутність (англійське absinth взаємодіє тут із absent) у сучасній Європі.

«Абсент» є заключною частиною проекту «Самогон. Цинамон. Абсент», що зародився ще у 2005 році. Першу частину триптиху «Самогон» було презентовано у 2005 році у Вроцлаві, а влітку 2008 року мелодекламацію було представлено в Україні. Дебютна платівка «Самогон» містила дев’ять треків, вісім з яких –твори Ю.Андруховича, а дев’ятий – українська народна пісня “Зелена ліщинонька”. Платівка вийшла у польській та в українській версіях.

Друга частина трилогії “Цинамон” уперше зазвучала в Дрогобичі в 2008 році під час ІІІ міжнародного фестивалю Бруно Шульца, але видати платівку вдалося лише в квітні 2009 року. Вона являла собою цикл із 12 звукових картин на тексти зі збірки Ю.Андруховича “Екзотичні птахи та рослини”.