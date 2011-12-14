У Києві оголосили номінантів "української Греммі"

У Києві відбулося оголошення номінантів нової музичної премії YUNA-2012, яка відзначить кращих діячів музичного мистецтва за 20 років незалежності України.

Вибір переможців здійснює журі, що складається з людей, які не створюють музику, але професійно її використовують у своїй діяльності не менше п`яти років. Претендентів на премію YUNA висунуто у восьми номінаціях.

Кращий виконавець: Андрій Данилко, Віктор Павлік, Віталій Козловський, Іван Дорн, Олександр Пономарьов.

Краща виконавиця: Ані Лорак, Ірина Білик, Наталія Могилевська, Софія Ротару, Таїсія Повалій.

Краща група: Брати Гадюкіни, Бумбокс, ВІА Гра, Воплі Відоплясова, Океан Ельзи, Танок на Майдані Конго.

Кращий альбом: Брати Гадюкіни - «Було не любити», Бумбокс - «Family бізнес», Воплі Відоплясова - «Музика», Ірина Білик - «Любов. Отрута », Океан Ельзи - «Суперсиметрія», Океан Ельзи - «Модель».

Краща пісня: Воплі Відоплясова - «Весна», Брати Гадюкіни - «Файне місто Тернопіль», Бумбокс - «Вахтерам», Ірина Білик - «Сніг», Океан Ельзи - «Без бою», Плач Єремії - «Вона», Руслана - «Дикі танці».

Кращий композитор: Ірина Білик, Костянтин Меладзе, Олег Скрипка, Руслан Квінта, Святослав Вакарчук.

Кращий автор слів: Андрій Кузьменко, Андрій Хливнюк, Діана Гольде, Ірина Білик, Святослав Вакарчук, Юрій Рибчинський.

Кращий відеокліп (нагорода режисерові): Алан Бадоєв (за кліп Тіни Кароль «Ноченька»), Алан Бадоєв (за кліп ВІА Гри «Поцілунки»), Алан Бадоєв (за кліп Ірини Білик «Сніг»), Максим Паперник (за кліп Наталія Могилевської «Місяць»), Максим Паперник (за кліп Ірини Білик «А я пливу»), Олександр Солоха (за кліп Воплі Відоплясова «Весна»).

Також було оголошено ім`я переможця в 9-й номінації «За особливі досягнення за 20 років» - цим переможцем стала Софія Ротару.

ТСН