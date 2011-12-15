Квитки до театрів стануть електронними

У Міністерстві культури обіцяють ввести електронний квиток вже наступного року, почавши з продажу місць в Національній опері та в театрах ім. Франка і Лесі Українки.

Про це пише газета «Коммерсантъ» (№209 від 14 грудня).

Зазначається, що напередодні на прес-конференції міністр культури Михайло КУЛИНЯК заявив, що в 2012 році планується впровадити систему електронних квитків для національних театрів.

Міністр уточнив, що поки що цей проект експериментальний. Він зазначив, що перед Євро-2012 необхідно надати людям можливість купувати квитки через Інтернет.

У прес-службі Міністерства культури повідомили, що поки що невідомо, яка компанія реалізовуватиме проект, суму інвестицій також не назвали.

Зараз квитки в спеціалізованих інтернет-агентствах і мережах театральних кас продаються квотовано - у кожного продавця є їх певна кількість.

Згідно з проектом Мінкультури, людина зможе купити квиток онлайн і самостійно роздрукувати його. Штрих-код на ньому буде зареєстрований в системі, а при вході в театр - зчитуватися спеціальними сканерами. "Електронна система працює майже у всіх європейських країнах. Думаю, що і у нас вона приживеться", - сказав М.КУЛИНЯК.

Експеримент з продажу електронних квитків почнеться 1 лютого. У тестовому режимі вони реалізовуватимуться в театрі ім. Франка, Театрі російської драми ім. Лесі Українки і Національній опері України. "Продаж квитків буде доступний на сайтах цих театрів і на сайті "Культура України" - це ще один проект Мінкультури", - уточнили в прес-службі міністерства.

Експеримент триватиме півроку. Потім у міністерстві проаналізують його результати і, якщо це буде доцільно, запровадять проект у решті театрів у Києві та областях.