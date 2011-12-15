Чехія ввела обов’язкову реєстрацію заяв на шенгенські візи

Для отримання шенгенських віз Чехія запроваджує обов’язкову реєстрацію заяв у системі Visapoint.

Так, з 1 січня 2012 року запроваджується прийом заяв на отримання короткострокової одноразової шенгенської візи тільки після їх реєстрації на інтернет-сторінці www.visapoint.eu, пише Дзеркало тижня.

При цьому у перехідний період з 2 січня 2012 року до 6 січня 2012 заяви на отримання короткострокової одноразової шенгенської візи (тривалість перебування до 90 днів) будуть також прийматися після попереднього запису за телефоном +380976138435 з 14:00 до 16:00 у понеділок-п`ятницю.

Для успішного запису необхідно повідомити ім`я та прізвище, дату народження, номер паспорта і свій контактний номер телефону.

Запис на подання заяви безкоштовний, кожен заявник має записуватися самостійно, окрім заявників, які не досягли 16 років.

У повідомленні також зазначається, що через необхідність перезапуску з 16 до 20 грудня система Visapoint буде недоступною для заявників.