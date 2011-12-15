Любомир Гузар вважає, що комунізм можна подолати посмішкою

Колишній глава Української Греко-католицької церкви Блаженніший Любомир (ГУЗАР) вважає, що комунізму і наслідків тоталітарних режимів можна позбутися лише за допомогою посмішки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це екс-глава УГКЦ сказав у Києві на прес-конференції під час оприлюднення декларації української інтелігенції на знак солідарності з позицією, викладеною у Зверненні традиційних Церков (УПЦ МП, УПЦ КП, УГКЦ) до українського народу щодо суспільної ситуації в Україні.

Блаженніший Любомир наголосив на тому, що кожен з нас має усвідомлювати, що ми не живемо в «ідеальному світі». «Ми живемо в світі, яке створило, до великої міри ХХ століття: страшні геноциди, безморальність, дві світові війни, диктатури, тоталітарні держави. Усе це залишило на нас дуже погані наслідки. Але це не значить, що це не можна поправити, можна», – стверджує він. Тому, на його думку, «нашим завданням сьогодні є почати в скромний, але послідовний спосіб зміни: пошанувати нашого сусіда, подати руку ближньому, подати руку потребуючому, всміхнутися один до одного. Ви можете сказати, та то комуніст, як можна щось зробити смішними речами? Так, це єдиний спосіб, але неймовірно ефективний спосіб подолати комунізм», – наголошує архиєпископ.

При цьому він навів приклад: «Я був поза Україною 46 років. У 1990 році перший раз повернувся до Львова, і що я побачив, що мене найбільше затривожило? Я йшов вулицями міста і ніхто не посміхався. Не до мене, а взагалі. Кожен собі йшов понуро й задумано, голова вниз… Що зробили комуністи? Відучили нас посміхатися. Гадаю, якщо ми почнемо посміхатися, і то всі почнемо: від найстаршого до найменшого, то подолаємо цей комунізм». «Я вас запевняю, якщо ми зустрінемо один одного погідною усмішкою, то ми збудуємо кращий світ і ми затремо, вилікуємо ті страшні рани, які нам дали попередні страшні тоталітарні режими. Це є наше завдання, наше бажання, наша ініціатива до якої нас закликали предстоятелі церков. Це не фантастична справа, це щоденний маленький успіх… Крок за кроком, але в послідовний спосіб ми вирятуємо і Україну, і наш рідний нарід. І це є наше завдання. Сьогодні є люди спраглі правди, але є також люди, які бояться правди, проте й до них треба дійти», – підкреслив Блаженніший Любомир.