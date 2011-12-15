Меріл Стріп поділилася враженнями від ролі Маргарет Тетчер

"Залізна леді" Меріл Стріп. Будучи однією з найкращих акторок всіх часів, не дивно, що саме цій зірці довірили роль найвпливовішої жінки в історії Туманного Альбіону - екс-прем`єр-міністра Великобританії Маргарет Тетчер.

На Нью-йоркській прем`єрі фільму знаменитість розповіла, що взялася за проект без будь-яких упереджень до свого персонажа.

“Я відкрила багато, дуже багато сюрпризів, коли досліджувала її історію. Зокрема, вразило, що вона не мала навіть особистого кухаря. Важко собі уявити, як Тетчер справлялася з керуванням державними справами протягом 11,5 років і готувала собі обід”, - сказала акторка Меріл Стріп.

За цю стрічку Гільдія кіноакторів США вже номінувала Меріл Стріп на премію за видатне виконання ролі. Крім цього, зірці пророкують "Оскара".

Однак сама 62-річна акторка зізнається, найважливіше, що картина змусила її задуматись над тим, що життя не вічне.

"Я змогла розпізнати власні переживання про втрату впливу влади і зрозуміла, що ціную у своєму житті найбільше. Це розплата, до якої ми всі рано чи пізно прийдемо, і у картині це представлено через призму дуже сильної жінки. Мені дуже пощастило зіграти цю роль", - сказала Меріл Стріп.

Режисером проекту виступила Філліда Ллойд. Стрічка "Залізна леді" виходить в український прокат 9 лютого 2012 року.

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