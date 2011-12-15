Рукопис Шарлотти Бронте продали на аукціоні за мільйон доларів
16:52, 15 грудня 2011Культура
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Розмір книги - кілька сантиметрів
Один з рукописів англійської письменниці Шарлотти Бронте, авторки роману "Джен Ейр", продали на аукціоні в Лондоні більш ніж за 1 млн доларів. Експерти вважали, що рукопис піде за ціною в три рази меншою, передає ВВС.
Мініатюрна книжка, написана від руки, - одна з шести, які Шарлотта Бронте зробила для свого молодшого брата і сестер.
Розміри книги вимірюються лише кількома сантиметрами. Проданий екземпляр включає уривки з найвідомішого роману Бронте "Джен Ейр".
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