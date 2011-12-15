У Києві презентують антиеміграційний кліп «Тихий гай»

21 грудня о 19.00 у клубі «Club to be first» (вул.Московська,17) відбудеться презентація кліпу київського рок-гурту «Веремій» на пісню «Тихий гай».

На презентації буде панувати повстанська атмосфера з відповідною «упівською» атрибутикою: костюми УПА, рушниці, пісні. Про це «Рідній країні» повідомили у прес-службі гурту.

Також на вечорі представлять інтелектуальну гру «Криївка», В.В`ятрович презентуватиме свої книжки, буде презентований упівський однострій, календар УПА (від О.Положинського), а також багато конкурсів та сюрпризів.

Відзняти ролик вдалося за сприяння фестивалю «Бандерштат». У 2009 році «Веремій» стали кращою молодою командою музичної сцени фесту, таким чином, отримали можливість безкоштовно відзняти відео на будь-яку свою пісню. Режисером кліпу став Андрій Приймаченко.

У ролику зображено кілька історичних періодів з історії України. До роботи залучали реконстукторів, громадських активістів, яких переодягали в історичні костюми, відтворені за археологічними знахідками. У кліпі також є кадри, на яких зображені унікальні архівні документи.

За визначенням авторів, відео несе в собі антиеміграційний характер. «В історії України були значно гірші часи, однак із власної землі не втікали, а до останнього боронили своє», — каже вокаліст гурту Віталій Калініченко.