У Києві триває антикварний салон - ціни удвічі нижчі, ніж до кризи

До 18 грудня в Києві триватиме Великий антикварний салон. Він проходить у Мистецькому Арсеналі.

Як повідомляє тижневик Weekly.ua, попередні підсумки заходу дозволяють говорити про те, що ціни на антикваріат в Україні дотепер не відновилися до докризового рівня. На думку експерта аукціонного будинку «Корнерс» Дмитра ГОЛЬЦЯ, старовинні предмети мистецтва зараз удвічі дешевші, ніж до початку кризи.

Так, пейзаж Михайла Ткаченко «На околицях Полтави» коштує 100 тис. дол. За цю невелику роботу художник одержав медаль на Всесвітній виставці 1909 р. у Парижі. Трохи відстають у ціні роботи Івана Труша, теж початку ХХ століття. Його картина «Бедуїн» коштує тут 90 тис. дол.

«Ці картини у 2008 році коштували по 150-200 тис. дол. З того часу ціни впали в півтора-два рази», - пояснив Д.ГОЛЕЦЬ. За його словами, антиквари готові до торгу, і покупець, якщо докладе зусиль, може збити ціну.

Скульптура роботи Олександра Архипенка, жіноча фігура, відлита з бронзи у 1914 році, представлена галереєю «АтрибутЪ», коштує 100 тис. євро. Ікону Богородиці кінця XVII століття можна придбати за 10 тис. дол., ікону «Вознесіння» того самого періоду пензля майстрів Збройової палати — за 80 тис. дол. Тут же стародрук євангеліє 1636 року за 8,4 тис. і «Апостол» 1666 року за 5 тис. дол.

Різьблений столик XIX століття можна вторгувати за п`ять-десять тисяч доларів, пару французьких ваз позаминулого століття – за 6,5 тис. дол. Австро-угорський касовий апарат коштує 15 тис. євро, а настільний годинник 1877 року, який йде з точністю до секунди, - 3,5 тис. дол.