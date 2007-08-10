Греки пройдуть маршем вулицями Комсомольська

20-25 серпня в місті Комсомольськ Полтавської області відкриється 8-й міжнародний фольклорний фестиваль "Калинове літо на Дніпрі".

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила директор фестивалю, начальник міського відділу культури і туризму Ірина Зеленська.

За її словами, цього року у фестивалі візьмуть участь фольклорні колективи з Греції, Естонії, Ізраїлю, Росії, Сербії, Казахстану.

У програмі фестивалю плануються марш-парад вулицями міста, гала-концерти на Театральній площі, вечори дружби.

Міжнародний фольклорний фестиваль в Комсомольську офіційно включений до програми культурно-мистецьких заходів ЮНЕСКО.