Греки пройдуть маршем вулицями Комсомольська
12:42, 10 серпня 2007Культура
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20 серпня відкриється "Калинове літо на Дніпрі"
20-25 серпня в місті Комсомольськ Полтавської області відкриється 8-й міжнародний фольклорний фестиваль "Калинове літо на Дніпрі".
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила директор фестивалю, начальник міського відділу культури і туризму Ірина Зеленська.
За її словами, цього року у фестивалі візьмуть участь фольклорні колективи з Греції, Естонії, Ізраїлю, Росії, Сербії, Казахстану.
У програмі фестивалю плануються марш-парад вулицями міста, гала-концерти на Театральній площі, вечори дружби.
Міжнародний фольклорний фестиваль в Комсомольську офіційно включений до програми культурно-мистецьких заходів ЮНЕСКО.
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