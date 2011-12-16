У Новорічну ніч метро в Києві працюватиме на 3.5 години довше

У Новорічну ніч роботу столичного метрополітену буде подовжено на 3 години 30 хвилин.

Крім того, 31 грудня з 20.00 у Київському метро буде збільшено кількість пар потягів на лініях відповідно до пассажиропотоку, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації з посиланням на розпорядження КМДА про організацію роботи пасажирського транспорту при проведенні загальноміських Новорічних та Різдвяних заходів.

Згідно з розпорядженням, КП «Київпастранс» збільшить кількість автобусів, трамваїв і тролейбусів 31 грудня з 20.00. А 1 січня 2012 року роботу громадського транспорту подовжать до 4.30.

Також буде організовано роботу окремих маршрутів, які курсують від станцій метро у нічний час (після 4.30) із більшим інтервалом руху.

Зросте кількість одиниць громадського транспорту на автошляхах столиці і 7 січня, на Різдво, а 19 січня до завершення заходів у Гідропарку курсуватиме більше пар потягів метро.

Також столична влада звернеться до Головного управління МВС України у м. Києві з проханням посилити охорону громадського порядку у Новорічну ніч на всіх маршрутах громадського транспорту та особливо у центральній частині Києва.

За необхідності передбачається заборона руху транспорту вулицею Хрещатик від вулиці Інститутської до вулиці Богдана Хмельницького 19 грудня з 16.50 до завершення церемонії засвічення Головної новорічної ялинки на Майдані Незалежності.

З 19.00 31 грудня до 6.30 1 січня буде закрито рух усіх видів транспорту Хрещатиком від Бессарабської площі до вулиці Інститутської. Окрім того, у цей же час буде закрито рух транспорту (окрім міського пасажирського загального користування та спеціального) на: вулиці Софійській (від вулиці Володимирської до Майдану Незалежності) та прилеглих до неї вулицях; вулиці Малій Житомирській (від Майдану Незалежності до провулку Володимирського).

Із 17.00 31 грудня та з 11.00 7 січня на час проведення загальноміських заходів буде заборонено паркування транспорту на проїжджій частині вулиці Софійської (від вулиці Володимирської до Майдану Незалежності), вулиці Малої Житомирської (від Майдану Незалежності до провулку Володимирського), вулиці Еспланадної, вулиці Рогнідинської (від вулиці Шота Руставелі до Еспланадної), вулиці Шота Руставелі (від вулиці Рогнідинської до вулиці Басейної).

«Київавтодор» зобов’язано виділити спеціальну прибиральну техніку для забезпечення належного руху транспорту після завершення святкувань 1 січня 2012 року.