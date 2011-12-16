Українці є третьою за кількістю національністю в Росії. У РФ проживає майже 2 млн. осіб, які вважають себе українцями.

Про це свідчать остаточні результати Всеросійського перепису населення 2010 року, які має у своєму розпорядженні агентство УНІАН.

Згідно з даними перепису, 1,93 млн. осіб, які проживають у Росії, назвали себе українцями (у 2002 році - 2,94 млн.), що становить 1,41% від жителів РФ, які вказали свою національність (у 2002 році – 2,05%).

Найбільше в Росії проживає росіян – 111,02 млн., або 80,9% (у 2002 році - 115,89 млн. Осіб, або 80,64%).

Друге місце за кількістю займають татари – 5,31 млн. (5,55 млн. осіб у 2002 році).

Відповідно до Конституції РФ, національна належність у ході опитування населення зазначалася самими опитуваними на основі самовизначення і записувалася переписними працівниками суворо зі слів опитуваних.

При цьому на кількість населення окремих національностей могло вплинути те, що населення мало право не відповідати на запитання про національну належність.

У зв`язку з цим у 2010 році у 5,6 млн. осіб, або майже 4% (у 2002 році - 1,5 млн. або 1%), немає відомостей про національну належність, з них про 3,6 млн. відомості одержано з адміністративних джерел, а 2 млн. осіб не визначили свою національну належність.

93 тис. жителів Росії мають громадянство України (у 2002 році – 231 тис.).

Загалом за даними Всеросійського перепису населення, проведеного станом на 14 жовтня 2010 року, кількість постійного населення Російської Федерації становила 142,9 млн. осіб.

Росія займає восьме місце у світі за кількістю населення після Китаю (1335 млн. осіб), Індії (1210 млн. осіб), США (309 млн. осіб), Індонезії (238 млн. осіб), Бразилії (191 млн. осіб), Пакистану (165 млн. осіб) і Бангладеш (147 млн. осіб).

Порівняно з переписом населення 2002 року, кількість населення зменшилася на 2,3 млн. осіб, зокрема в міських населених пунктах - на 1,1 млн. осіб, у сільській місцевості - на 1,2 млн. осіб.

За даними перепису 2010 року, кількість жінок перевищує кількість чоловіків на 10,8 млн. осіб. У 2002 році це перевищення становило 10,0 млн. осіб.

Помітні зміни відбулися у віковому складі населення. За підсумками Всеросійського перепису населення 2010 року, середній вік жителів РФ становив 39 років (у 2002 році - 37,7 років).