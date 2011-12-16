«Король Роґер» завершив міжнародну культурну програму I, CULTURE в Україні

15 грудня у Національній опері України ім. Т. Г.Шевченка відбулася вистава «Король Роґер» Кароля Шимановського – видатного польського композитора ХХ століття, який народився в Україні.

У постановці взяли участь: Симфонічний оркестр Національної опери України, Національна заслужена академічна капела «Думка», а також провідні солісти Польщі – Міколай Заласіньський

( Роґер II) та Івона Хосса (Роксана). Диригент та художній керівник постановки – Міхал Клауза, лібрето – Ярослав Івашкевич і Кароль Шимановський.

За останнє десятиріччя оперу «Король Роґер» у різних постановках приймали кращі сцени Європи - Opera de Paris, Bregenzer Festspiele, Teatro Liceu у Барселоні, Teatro Real у Мадриді.