«Король Роґер» завершив міжнародну культурну програму I, CULTURE в Україні
13:37, 16 грудня 2011Культура
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Постановку приймали кращі сцени Європи
15 грудня у Національній опері України ім. Т. Г.Шевченка відбулася вистава «Король Роґер» Кароля Шимановського – видатного польського композитора ХХ століття, який народився в Україні.
У постановці взяли участь: Симфонічний оркестр Національної опери України, Національна заслужена академічна капела «Думка», а також провідні солісти Польщі – Міколай Заласіньський
( Роґер II) та Івона Хосса (Роксана). Диригент та художній керівник постановки – Міхал Клауза, лібрето – Ярослав Івашкевич і Кароль Шимановський.
За останнє десятиріччя оперу «Король Роґер» у різних постановках приймали кращі сцени Європи - Opera de Paris, Bregenzer Festspiele, Teatro Liceu у Барселоні, Teatro Real у Мадриді.
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