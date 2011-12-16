Любомир Гузар представить нову аудіокнигу трилогії «Суспільство»

У понеділок, 19 грудня, о 12.00, у Києві, в книгарні «Є» (вул. Лисенка, 3), колишній Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Любомир (Гузар) презентуватиме свою другу аудіокнигу з трилогії «Суспільство».

Про це повідомляє офіційний сайт УГКЦ .

Її назва «Суспільство і бізнес». У презентації також візьме участь автор вступного слова: перший ректор Університету банківської справи НБУ, доктор економічних наук, професор Тамара Смовженко.

Перша частина трилогії «Суспільство» під назвою «Суспільство і влада» була презентована 2 червня цього року. «Суспільство і бізнес», як і попередні аудіокниги, побудована у формі інтерв’ю. Цього разу весь записаний матеріал умістився на один CD. Початковий наклад – 5 тис. примірників.

Розмову з Блаженнішим Любомиром веде відомий український бізнесмен Андрій Пальчевський. Випуск аудіокниги здійснила мультимедійна студія «Свічадо».

За словами Блаженнішого Любомира, він обрав тему про бізнес тому, що це «дуже важливий елемент у житті суспільства». Акцент аудіокниги: не є гріхом бути багатим, але потрібно вміти бути багатим. «Бути багатим – це значить не тільки посідати багато земних благ, а й уміти з них користати, – вміти розпорядитися ними так, щоби самому духовно зростати», – висловлює своє переконання духовний лідер УГКЦ.

У «Суспільстві і бізнесі» Блаженніший Любомир ділиться зі слухачами власними думками щодо таких ключових тем: «Про протидію економічній несправедливості», «Про олігархів», «Про моральну освіту багачів», «Про співіснування багатих і бідних», «Про зв’язок між гідністю і власністю» та «Про благодійність».

Як відомо, колишній Глава УГКЦ має у своєму доробку трилогію аудіокниг під загальною назвою «Три дороги». Її перша частина вийшла у січні 2009 року, друга – у квітні 2010 року, третя – у січні 2011 року. Назви цих аудіокниг: «Дорога до себе», «Дорога до ближнього» та «Дорога до Бога».