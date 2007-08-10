“Укртелефільм” заявляє про чергове захоплення студії

Працівники студії “Укртелефільм” заявляють про чергове захоплення території студії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив заступник генерального директора “Укртелефільму” Руслан СМАКОВ.

За його словами, 1 серпня студію захопили невідомі особи. Він повідомив, що на територію прибули близько 30 осіб разом із судовими виконавцями, які зачитали рішення суду.

Після цього вони вилучили печатку студії, а також усі важливі документи.

Як сказав Р.СМАКОВ, разом з цими людьми були присутні і працівники міліції. При цьому він зауважив, що до міліції не було б питань, якби усе, що відбувалось, було законним. Заступник гендиректора зауважив, що до того студія переважно вигравала судові процеси, спрямовані на захист “Укртелефільму”.

Р.СМАКОВ знову підкреслив, що працівники студії пов’язують захоплення з керівництвом Держкомтелерадіо на чолі з Едуардом ПРУТНІКОМ, яке “робить все, щоб знищити студію”.

Як повідомляв УНІАН, “Укртелефільм” вже неодноразово заявляв про рейдерство з боку службовців Державного комітету з питань телебачення та радіомовлення.

За інформацією Р.СМАКОВА, Держкомтелерадіо вже 8 місяців веде війну “без правил” зі своїми підлеглими. “Причина цього - земельна ділянка площею близько 3 га, на якій розташована студія “Укртелефільм”. Інша причина - фінансові активи студії”, - сказав він.