Рок-фестиваль “Сігет”: як зловити кайф за 120 євро

Рок-фестиваль “Сігет”: як зловити кайф за 120 євро

17:41, 10 серпня 2007
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Люди приїжджають на "Сігет" компаніями, воліють жити прямо на острові, у наметах. Щоправда, виникає запитання, як і де всі ці гості миються? Та, судячи з усього, вони відпочивають й від особистої гігієни... Фото

У Будапешті на острові Обудаї, що на річці Дунай, проходить рок-фестиваль "Сігет", який триватиме сім днів – з 8 по 15 серпня. Цього року ювілей – фестивалю сповнюється 15 років. За ці роки фест жодного разу не змінював своєї прописки.

Хоча "Сігет" називається Східноєвропейським рок-фестивалем, але він, особливо за останні роки, набув неабиякої популярності по всій Європі. Тут можна почути різні мови: англійську, німецьку, французьку, російську, фінську, іспанську, італійську...

Квиток на всі дні фестивалю коштує 120 євро. Його можна купити прямо при вході на острів. До речі, при вході – жорсткий контроль: охорона ретельно перевіряє речі, особливо рідини, не пропускають навіть з простою водою. Усе, що, мовляв, людині треба, вона купить на острові.

Зазвичай люди приїжджають на "Сігет" компаніями, парами воліють жити прямо на острові, у наметах. Щоправда, виникає запитання, як і де всі ці гості миються? Та, судячи з усього, вони вирішили відпочити й від особистої гігієни.

Атмосферу свята можна описати кількома словами: музика в стилі рок, спиртне, кальян, конопля, секс та багато інших “радощів”. Острів Обудаї, під час проведення фестивалю, цілком можна було б назвати Країною повного кайфу.

Побачити когось без алкогольного напою непросто, хіба що вже хтось так багато випив, що більше не може. Найходовіші спиртні напої – пиво та біхерівка. Крім того, на кожному кроці хтось щось курить, неважко здогадатися, що саме. Деякі забивають косяк безцеремонно – під ногами в перехожих.

Утім, серед усього цього інтернаціонального нетверезого та обкуреного народу панує досить товариська атмосфера, жодної ноти агресивності: кожен тобі усміхається, дозволяє себе фотографувати й відповідає на будь-які запитання.

 

У фестивалі задіяно близько 60 сцен, на яких виступають рок-, Етно-гурти. На різних майданчиках надається якнайширший спектр послуг, що допоможе перетворитися на панка, рокера чи будь-яку іншу колоритну особу. Можна зробити відповідну зачіску, татуювання, придбати специфічний одяг і відповідні аксесуари. Є також місця, де можна зайнятися медитацією.

 

Олег Михайлюта, лідер гурту ТНМК 

Основними сценами на "Сігеті" є Main Stage i Wan2 Stage. Виступ “Естетік Ед`юкешн” відбуватиметься за підтримки мобільного бренду DJUICE, який вже третій рік поспіль приділяє Сігету велику увагу.

Цього року підтримати вітчизняних музикантів на фестиваль прибули 80 переможців конкурсів від мобільного бренду - учасники туру DJUICE -EXPRESS.

Гурт "Танок на майдані Коного" виступатиме на так званій "східній" малій сцені Bahia Stage.

Оксана Климончук, фото автора та Кирила Кислякова

 

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