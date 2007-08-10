Кіноаматори влаштують фестиваль в Коктебелі

Міжнародний фестиваль документального і аматорського кіно "TERRA VITA" пройде 14-16 вересня в смт. Коктебель (Регіон Феодосії, Крим).

«Мета даного заходу: за допомогою документального і аматорського кіно привернути увагу суспільства до питань охорони навколишнього середовища, розвитку культурних зв`язків, розширення туристичного обміну в Причорноморському регіоні», - повідомили УНІАН в Міністерстві курортів і туризму АРК, яке є одним з партнерів фестивалю.

Для участі у фестивалі запрошені громадські діячі і діячі культури з різних регіонів Причорномор’я. Висунуті наступні номінації: "Туристична індустрія", "Екологія Причорномор’я", "Культурні і національні традиції народів Причорномор’я" і "Життя міських общин: історія і сучасність".

Фестиваль, організований ТОВ «Тера Вiта», проводиться під егідою Міжнародного Чорноморського клубу. Партнерами фестивалю виступають Міністерство культури і туризму України, Міністерство культури і мистецтв Автономної Республіки Крим, Міністерство курортів і туризму АРК, Партія зелених України, виконавчий комітет Миколаївської міської ради, виконавчий комітет міської ради Феодосії, Будинок-музей Максиміліана Волошина і Союз кінематографістів України.