Біля Севастополя піднімають стародавні амфори з затонулої галери

З 10 до 21 серпня в Криму пройде міжнародна експедиція «Візантія-2007» з підняття артефактів з вітрильно-веслового корабля IX-Х століття в акваторії Чорного моря. Про це УНІАН повідомили в дайвінг-клубі «Альфа», який разом з Федерацією дайвінга і дайвінг-центром «Аквамарин» є активними учасниками експедиції.

Затонулий корабель знаходиться на глибині 139 метрів в акваторії Чорного моря, в 19 милях від Херсонеса у бік Босфору. «Точні координати об`єкту були встановлені під час спільної українсько-американської експедиції в 2006 році. Тоді група учених знайшла верхню частину палуби з кількома десятками цілих плоскодонних глеків таманського типу», - повідомляють учасники експедиції. Причина затоплення галери, а також, що знаходиться в амфорах, - поки не відомо.

Експерти зазначають, що завдяки значній глибині галера збереглася в ідеальному стані. Тому завданням експедиції є підйом 10 артефактів (керамічних і органічних матеріалів) з місця загибелі корабля для датування цих визначних пам`яток і передачі їх Морському музею України.

«Такі дослідження, за словами фахівців, є першими в світі в історії підводно-археологічних розкопок», - говорять учасники експедиції. Підняття артефактів буде здійснене без занурення аквалангістів, а за допомогою найсучаснішого автономного підводного устаткування з телекерованими підводними апаратами RОV AUV, HERCULIS, які управляються дистанційно.

Організатором експедиції є Департамент підводної спадщини Інституту археології Національної Академії Наук України за підтримки Національної комісії у справах ЮНЕСКО.

Допомогу в технічному оснащенні експедиції надає Інститут археологічної океанографії (США) на чолі з доктором Робертом БАЛЛАРДОМ, дослідником і ученим, який в 1985 році знайшов у водах Атлантики залишки знаменитого "Титаніка".

До складу флотилії експедиції входять два науково дослідницьких судна Аlliance (Німеччина) і "Фламінго" (Україна), які цілодобово підтримуватимуть телекомунікаційний зв`язок з метою отримання відео даних і комунікації учених під час експедиції.

Канал National Geografic зніматиме про цю експедицію науково-популярний серіал, який згодом транслюватимуть в американських школах.

«Департамент підводної спадщини України заявив, що Україна знаходиться на порозі унікального археологічного відкриття», - зазначають учасники експедиції.