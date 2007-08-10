Гості фестивалю «Бескиди» лізтимуть на скелі

10-12 серпня у Карпатах проходитиме фестиваль пісні «БЕСКИДИ»

У Фестивалі візьмуть участь:

Піккардійська Терція

От Вінта

Перкалаба

Валерій Маренич

барди:

Олександр Смик

Володимир Шинкарук

Василь Жданкін

Ігор Гриник

Наталка Криничанка

Орієнтовна програма Фестивалю Пісні «БЕСКИДИ»

Ведучий Фестивалю — Володимир Шинкарук.

П’ятниця, 10 серпня 2007 р.

10:00 заїзд і реєстрація гостей і учасників Фестивалю;

14:00 відбір учасників до конкурсного концерту;

18:00 запалення ватри та підняття прапору Фестивалю;

18:20 концерт «Зустріч — Знайомства», виступають члени журі, барди з оргкомітету, лауреати фестивалів «Оберіг», «Червона Рута (ном. „авторська пісня“)», «Срібна підкова», «Обереги», «Струни серця» та гості з різних міст України; 22:00 концерт біля вогнища.

Субота, 11 серпня 2007 р.

10:00 формування екскурсійних груп гостей Фестивалю для походу в урочище Бубнище (скелі Довбуша), наскельну фортецю «Тустань», скельний монастир в Розгірче, підйом на гору Парашку (1263м), похід до Мертвого озера та водоспаду Кам’янка;

10:00 конкурсний концерт (голова журі народний артист України Валерій Маренич);

16:00 урочисте відкриття Фестивалю та нагородження переможців конкурсу;

ГАЛА-КОНЦЕРТ Фестивалю:

16:30 Гала-концерт відомих бардів (Н.Криничанка, І.Гриник, О.Смик, В.Шинкарук) та гостей Фестивалю (Пікардійська Терція, Перкалаба, OT VINTA).

00:00 «Вільний мікрофон».

Неділя, 12 серпня 2007 р.

12:00 урочисте закриття Фестивалю, опускання прапора;

13:00 від’їзд запрошених, учасників, глядачів.

Місце проведення: Карпати (Сколівські Бескиди - гірський хребет у Карпатах), Львівська область, Сколівський р-н, неподалік села Верхнє Синьовидне, на злитті річок Стрий та Опір, урочище «Княжа галявина».