Британські геологи знайшли джерело будматеріалів для Стоунхенджа

Каменоломня, в якій стародавні кельти добували блоки пісковику і діабазу для спорудження Стоунхенджа, знаходиться в містечку Крейг Рос-і-Феліні в графстві Пембрукшир на південному заході Уельсу, в 300 кілометрах від загадкового монумента, заявляють британські вчені в статті для журналу Archeology of Wales.

Величезні кам`яні брили Стоунхенджа були центром однієї з ранніх світових цивілізацій. Про точне призначення Стоунхенджа вчені досі ведуть суперечки, одні вважають, що це жертовник, інші - що це найдавніша обсерваторія.

Роберт Іксер з Лейчестерского університету і Річард Бевінс з Національного музею Уельсу вивчали мінеральний склад так званих "блакитних каменів" - кам`яних плит з діабазу, відносно твердої вулканічної породи.

Більшість археологів і геологів сходяться на думці, що фрагменти діабазу не могли бути здобуті прямо на місці, в південно-західній частині Англії на місці сучасного графства Вілтшир, і були доставлені на місце споруди монумента з Південного Уельсу, де знаходяться найближчі поклади цієї породи. Тут думки геологів сильно різняться - існує кілька десятків кандидатів на місце видобутку будівельних матеріалів для будівництва кам`яного віку.

Іксер і Бевінс проаналізували співвідношення кремнію та інших елементів у "блакитних каменях" Стоунхенджа і виділили кілька точок на геологічній карті Південного Уельсу, де могли залягати породи з таким хімічним складом. Після цього вони порівняли макроскопічну структуру зразків з покладів діабазу із зовнішнім виглядом кам`яних плит в стародавньому монументі і спробували визначити їх походження, керуючись реалістичністю видобутку і доставки будматеріалів до майданчика на південно-заході Англії.

За їхніми розрахунками, стародавня каменоломня знаходилася в містечку Крейг Рос-і-Феліні в північній частині графства Пембрукшир. На цій території поклади мінералів поєднуються з ознаками існування стоянок древніх людей. Крім того, в цій місцевості колись знаходилися джерела води, які шанувалися древніми жителями Англії та Уельсу. Це може пояснити те, чому предки сучасних англійців і валлійців були готові тягнути багатотонні брили діабазу за сотні кілометрів від місця їх видобутку.

Як відзначають геологи, остаточне підтвердження істини їх припущень буде можливо з початком розкопок в районі Крейг Рос-і-Феліні і пошуком інструментів, якими користувалися стародавні люди для видобутку та транспортування монолітів.