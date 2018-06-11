Андрухович і «Karbido»: Карнавал із полиновим присмаком

Напередодні свята Миколая у залі Національної музичної академії України Юрій Андрухович та музиканти гурту «Karbido» зробили київській публіці свій святковий подарунок у вигляді презентації останньої частини із «трилогії алкоголів» - проекту «Абсент».

Після недавньої презентації останньої книги Андруховича, яка запам’яталась більше маркетинговими ходами і трюками, ніж власне книгою, вибаглива частина читацької аудиторії вимагала свята і на своїй вулиці. Невибаглива ж хотіла просто його продовження. Тому цілком очікувано зала Музичної академії заповнилась майже повністю, хоча вартість входу сягала до 250 грн (теж дуже цікавий факт, для тих, хто розпускає чутки про збитковість і незатребуваність сучасного літературного продукту).

Першопоштовхом до створення проекту і, власне, його матеріалом став один із тиражованих і перекладених багатьма мовами романів Юрія Андруховича «Перверзія». Колажний принцип, за яким побудовано твір, коли кожен наступний фрагмент додає щось до образу головного героя, чи змушує подивитись на ту саму ситуацію іншими очима був збережений і під час компонування «Абсенту»: кожен із номерів програми був покликаний насвітлити котрусь із рис головного героя Стаха Перфецького, додати якийсь штрих до розуміння його стану.

Тому цілком виправданою була поява у дійстві композицій, котрі, здавалося б, не мають стосунку до роману: «Without you», відеорядом до якої було все наше теперішнє неподобство зі стрибанням по пеньочках та розгоном демонстрантів (не викликає сумніву, що Перфецького, не зникни він у Венеції, все це обурювало б не менш, ніж героя вірша) або ж анонсованого на прес-конференції сюрприза – лемківської пісні у виконанні Андруховича (вказівка на так само органічний і важливий момент у характері Перфецького: його причетність до українського контексту в усій його широті).

Але переважно тексти для проекту були дібрані із роману. Вони то вибухали карнавальним духом всесвітнього гульбища, то звужували простір дії до інтимних закутків, дозволено буде сказати, інтимних місць.

Словом, «Абсент» - це проект-метонімія, концентрована витяжка із «Перверзії» (чи й не полинова?), доповнена музичним і світловим оформленням та глибоко продуманим відеосупроводом.

Сам Андрухович на прес-конференції сказав про це так:

- Первинний задум такий: навколо цього роману ніби знімався якийсь фільм. Але його втрачено і, здається, безповоротно. Залишилися тільки фрагменти. Фрагментарний характер самого роману знаходить продовження і в нашому рішенні. Залишилися уривки фільму, які ви будете бачити протягом вистави. І ще збереглося те, що називають саундтреком, тобто музичний бік цього втраченого фільму - не тільки музика, а й звуки (сплеск води там грає ключову роль). Тобто, ми створили щось наче візуально-музично-медіа версію цього роману. Безумовно, що це якийсь такий твір на виріст.

І мусимо погодитись, авторам вдалося синтезувати окремий органічний твір, який виглядає на цілком самодостатній.

Тож, київська публіка, і та, що прийшла подивитись Андруховича, і та, що прийшла його слухати, 18 грудня отримала свою ексклюзивну сатисфакцію, за яку оплесками дякувала письменнику і музикантам стоячи.

На відміну від попередніх проектів, коли спершу записувався диск, а концерти були своєрідними презентаціями, цього разу Андрухович і «карбіди» вирішили не поспішати:

- Нам здалася цікавішим ходом така можливість, коли ми награємося вже достатньо, тобто десь після 12-13 концертів «Абсенту» візьмемося записувати диск. Ми хочемо максимально загустити весь цей матеріал і аж тоді усе це багатство записати, зареєструвати і видати, - зазначив письменник.

Наступні концерти заплановані на січень. Уже є попередні домовленості у Івано-Франківську і, цілком імовірно, у січні ж пощастить ще кільком західним містам.

Тож тим, кому не перепало «Абсенту» на Миколая, не варто засмучуватися: пан Юрій обіцяє повернутися до столиці навесні.

Крім того планується досить інтенсивний тур Україною. Подробицями поділилася координатор агенції «Артполе» Мирослава Ганюшкіна:

- Ми плануємо почати цей тур із Балаклави, тому що там надзвичайно цікавий простір: йдеться про штольні з ремонту підводних човнів. Цікаво було б попрацювати із цим простором. Та й всі ви знаєте, що Балаклави ще 10 років тому не було навіть нанесено на карти, туди ніхто не міг потрапити взагалі. А «Абсент», як уже зазначалося, має кілька трактовок, зокрема це перекликається із англійським словом absent (відсутній) тож нам здається, що Балаклава була б непоганою точкою для старту.

Та крім інтригуючої аури відсутнього міста, цей проект супроводжує пам’ять про іншу відсутність, зовсім не приємну. Згадує Томаш Сікора учасник гурту «Karbido»: «Минулого разу в Києві на нашому концерті була присутня Юлія Тимошенко. Ми би хотіли запросити її і цього разу, але, на жаль, ми знаємо, що це неможливо, і нам дуже прикро з цього приводу. Йдеться не про речі політичні, а про культурні й людські…»

Роман Романюк

Фото - Тетяни Давиденко