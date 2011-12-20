Кемерона ще раз звинуватили в плагіаті "Аватара"

Джеймса Кемерона другий раз за останні декілька тижнів звинуватили в крадіжці сюжету фільму "Аватар".

Письменник-фантаст Брайант Мур стверджує, що в основу "Аватара" були покладені ідеї з його сценаріїв, під заголовком "Aquatica" і "Descendants: The Pollination". Мур вимагає від Кемерона і компанії 20th Century Fox компенсації у розмірі 2,5 мільярдів доларів США. Півтора мільярди – це відшкодування матеріального збитку, сума, що залишилася, – штрафні санкції.

Брайант відзначає, що між його роботами і "Аватаром" простежуються паралелі. Зокрема, і там, і там фігурують рослини, що світяться, а також йде мова про духовний зв`язок персонажів з природою і реінкарнації. Як ще один доказ крадіжки сюжету згадується "поява туману в одній зі сцен". Юристи Кемерона і 20th Century Fox заявили, що вважають претензії Мура необґрунтованими.

На початку грудня подібні претензії Кемерону пред`явив письменник Ерік Райдер. За його словами, компанія Кемерона Lightstorm Entertainment якийсь час назад працювала над науково-фантастичним фільмом, заснованим на розповіді самого Райдера "KRZ 2068". У картині йшлося про колонізацію далекої планети. Lightstorm Entertainment заморозила проект, нібито пославшись на те, що фантастична стрічка, присвячена охороні природного середовища, нікого не зацікавить. Незабаром після цього Кемерон приступив до роботи над "Аватаром".

Фільм "Аватар" вийшов на екрани в грудні 2009 року. За даними IMDb, стрічка зібрала в прокаті більше 2,7 мільярдів доларів США при бюджеті в 237 мільйонів доларів.

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