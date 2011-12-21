Туристів будуть заманювати до Криму вином

В Алушті в рамках програми Винного клубу New World Wine Club відбувся другий Бал кримських ігристих вин.

"Кримські вина мають добру репутацію далеко за межами України Тому подібні заходи, а також модні сьогодні винні тури допомагають розвитку туризму в регіоні", - заявив один з організаторів, директор курортного комплексу "Золотий колос" Сергій Щоголєв.

За словами представника Міністерства курортів і туризму Криму Костянтина Мєшкова, 50% сувенірів, які відвозять із собою туристи з Криму - це вина місцевого виробництва.

"Серед туристів сьогодні дуже популярні такі об`єкти, як театр вина і Криму в Ялті, Дім вина в Євпаторії. Тому винні тури, зустрічі з дегустаціями і спілкуванням із сомельє - перспективний напрямок туризму в АР Крим», - зазначив він.

"Учасникам таких турів цікаві й секрети виготовлення вина. Можливі екскурсії як на великі підприємства, так і в маленькі виноробні. На сьогодні більший відсоток шанувальників такого виду відпочинку -українці. Слідом ідуть росіяни. Організовуються й групи з країн далекого зарубіжжя ", - сказав Мєшков.

При цьому він підкреслив, що заходи, спрямовані на розвиток винної культури в регіоні та популяризацію виноробної продукції сприяють залученню туристів до Криму.

Лига Бизнес Информ

