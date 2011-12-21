Лавру відремонтують за 30 мільйонів з бюджету

Релігійна організація Свято-Успенська Києво-Печерська лавра 15 грудня уклала угоду з товариством "Уютний дом" на роботи з проведення протизсувних заходів, протиаварійних робіт, ремонту та реставрації пам’яток.

Вартість послуг складає 29,50 мільйонів гривень, повідомляє "Наші гроші" з посиланням на "Вісник державних закупівель".

Роботи замовлено на гроші державного бюджету, розпорядником яких є Міністерство культури.

Торги проведено за неконкурентною процедурою закупівлі "в одного учасника". Це пояснили тим, що гроші були виділені на початку грудня, тобто, за кілька тижнів до кінця бюджетного року.

Це, у свою чергу, унеможливило проведення відкритих торгів через значний час на процедуру.

Обрання саме цього підрядника в Лаврі пояснили тим, що "Уютний дом" має десятирічний досвід виконання аналогічних робіт на території Києво-Печерської лаври.

З урахуванням цієї закупівлі, "Уютний дом" цього року отримав ремонтні підряди Лаври на загальну суму 63,59 мільйонів гривень, пише видання.

Як відомо, у 2010 році виділені фірмі "Регіон-агробуд" 38 мільйонів гривень виявились розкраденими. Вказана фірма влітку 2010-го, тільки-но отримавши ліцензію на будівничу діяльність, виграла тендер на проведення реконструкції за 38 мільйонів. Одним із трьох рахунків підрядника, якого найняла "Регіон-агробуд", керував бухгалтер і за сумісництвом казначей Лаври Варсофоній.

За державні гроші, які перейшли з рахунку "Регіону" на рахунки артілі директор останньої купував приватний автотранспорт, оплачував навчання дочки в КНУ, а також переказував мільйонні суми на рахунки фірми зятя, яка гасила цими коштами свої валютні кредити.

Нагадаємо, Києво-Печерська лавра надежить до Української православної церкви Московського патріархату.

Українська правда