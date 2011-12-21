Сьогодні у Києві відкриється виставка Пейзаж ХХI століття

21 грудня, в Києві відкриється виставка міжнародного арт-проекту Пейзаж ХХI століття.

В експозиції будуть представлені твори трьох художників: роботи Антоніо Менегетті (Antonio Meneghetti), на які його надихнула українська земля; Анатолія Криволапа, який створив спеціально для цього проекту полотно великого формату, Олега Тістола із серії Пальми і Гори.

У творах Анатолія Криволапа, Олега Тістола, Антоніо Менегетті, представників різних культурних традицій, краєвид розкриває свою нову глибинну сутність, зазначають автори проекту. За їхніми словами, образ у роботах художників, постає як відкритий і нестримний потік, який повною мірою відображає динамічну і хроматичну сутність мистецтва.

"Арт-проект Пейзаж ХХІ століття свідчить про те, що Україна є територією прояви актуальних світових тенденцій в пошуку Нового мистецтва. У цьому проекті задіяні твори трьох художників, які є лідерами нового мистецтва не тільки в своїх країнах. Завдяки їхнім роботам пейзаж представляється глядачеві в абсолютно новій якості, що свідчить про виникнення нової тенденції в сучасному мистецтві", - повідомили організатори проекту.

Розуміння живопису як одного з проявів онтологічного початку (Антоніо Менегетті), пошук гармонії між людською емоцією і природою (Анатолій Криволап), інтелектуальне усвідомлення світу через художній образ (Олег Тістол) за задумом творців проекту, представляють світові нові можливості мистецтва.

Організатори зазначають, що арт-проект Пейзаж XXI століття як альтернатива актуальним тенденціям в сучасному мистецтві не пов`язаний з досвідом сучасної фотографії, звільнений від ідеології та соціально-культурної проблематики, і не має відношення до критичного аналізу актуального мистецтва у змові з патологією.

"І, найголовніше, це бажання відкинути постмодерністську парадигму в пошуку нової щирості в даному проекті є поглядом не в минуле, а туди, де мистецтво вже не є товаром, і надихає глядача на відкрите спілкування зі світом життя і співтворчість", - говорять автори проекту Пейзаж XXI століття.

У січні 2012 року буде презентовано каталог Арт-проекту. Також Пейзаж ХХІ століття буде представлений у Великій Британії та США. В рамках проекту буде проведено міжнародний конкурс для молодих художників-пейзажистів Новий український пейзаж і почне роботу освітня програма для творчої української молоді.

Виставка проекту Пейзаж ХХI століття відкриється 21 грудня 2011 року в 19:00 в київській OntoArteGalleria ТЦ Домосфера (Столичне шосе, 101, 3-й поверх).

Нагадаємо, що 13 жовтня 2011 року на аукціоні в Лондоні робота Анатолія Криволапа Кінь. Ніч була продана за $ 124 400, що стало новим світовим рекордом продажів українського мистецтва на міжнародному арт-ринку.

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Анатолій Криволап. Народився у 1946 році. Навчався в Київському державному художньому інституті. З 1976 року - учасник всеукраїнських та міжнародних виставок. Був одним із засновників української арт-групи Живописний заповідник (1992), яка на початку 1990-х визначила своїм головним завданням звільнення площини творів від всіх ознак реального життя. Один з популярних вітчизняних митців у колекціях українських та закордонних колекціонерів. Проживає і працює в Києві.

Антоніо Менегетті. Народився в 1936 році в Італії. Художник, музикант, модельєр, філософ, учений. Отримав всебічну освіту в галузі філософії, теології, психології та класичного мистецтва. У юні роки займався реставрацією полотен та фресок: Мікеланджело, Рафаеля, Чімабуе, Джотто в містах Ассізі, Губбіо, в соборі Санта Кроче (Флоренція), в соборі Санта Марія ді Фрачі (Венеція), Ватиканських Стансів. Вивчав старовинні технології склодувів на знаменитих муранских фабриках у Венеції і гончарів у майстернях Дерути.

До 1980 року активно займався науковою діяльністю, автор більше 50 монографій. З кінця 70-х років ініціює ряд проектів у галузі мистецтва і присвячує себе художній творчості.

У 1976 році заснував новий напрям у мистецтві - OntoArte, що об`єднало митців, скульпторів, архітекторів і дизайнерів з усього світу. Галереї OntoArtе представляють творчість Антоніо Менегетті в Європі, Азії і Південній Америці.

У 1986 році Менегетті був обраний членом Академічного Сенату Міжнародної Академії сучасного мистецтва. У 2000 році отримав від Академії Золоту Медаль за заслуги в області культури.

Олег Тістол. Народився в 1960 році. Навчався у Львівському державному інституті декоративно-прикладного мистецтва. Учасник відомого московського сквот Фурман провулок. Ключова персона нової хвилі, проте завжди виходив за рамки основної течії і вважав за краще власні стратегії, програми та угруповання - від "вольової межі національного постеклектизму" (разом з Вінні Реуновим) до Нацпрому (з Миколою Маценком).

Представляв свої твори в Глазго, Рейк`явіку, Хельсінкі. Працював з відомими російськими кураторами Ольгою Свібловою і Ольгою Лопуховою. Учасник бієнале в Сан-Паулу (1994) і 49-й Венеційській бієнале (2001). Автор численних персональних проектів, які затвердили його, як одного з провідних художників України часів незалежності. Живе і працює в Києві.

З 1987 року, моменту появи програми Вольова грань національного постеклектізма (спільно з Вінні Реуновим), - у вітчизняному арте почалася нова хвиля інтерпретації творчості як способу освоєння національного простору та національної традиції, як у живописі, так і в світогляді.

Сучасними дослідниками творчість Тістола характеризується як українська версія необароко - напряму, який відштовхується від бароко як провідної національної традиції, але перебуває в контексті постмодернізму, тобто - в руслі світових художніх процесів, переправляючи національні стереотипи на територію естетичного.

Корреспондент