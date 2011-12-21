Міка Ньютон повернулась в Україну заради сиріт

У день св.Миколая була організована поїздка до Білоцерківського дошкільного Дитбудинку "Волошка". На запрошення президента Фонду Тимофія Нагорного в Україну прилетів відомий російський актор Олексій Чадов, зірка фільму "9 рота".

Разом з Олексієм дошкільний Дитбудинок "Волошка" в Білій Церкві відвідали українська зірка шоу-бізнесу Міка Ньютон, Валід Арфуш та Володимир Вірчис, а також волонтери Фонду та представники ЗМІ.

Для дітей гості приготували смачні подарунки, а Міка Ньютон виконала свою пісню "Ангел"", з якою брала участь на Євробаченні-2011. Діти були дуже раді приїзду своїх кумирів, із задоволенням гралися з ними і показували свої таланти. Один з малюків, у костюмі зайчика всюди супроводжував Міку і постійно пропонував їй гратися.

Як з`ясувалося пізніше Міка вже давно знайома з Олексієм, але день св.Миколая відзначає з ним вперше.

"Так склалося, що третій рік поспіль я зустрічаю день св.Миколая з Тимофієм, Валідом і Вовою, я дуже рада, що цього року до нас приєднався і Олексій. Спасибі йому, що, не дивлячись, на свій щільний графік, він знайшов час і приїхав до нас. Також хочу подякувати Тимофію, який організував цю поїздку і всім тим, хто допомагає цим діткам, не тільки у свята. Адже коли дивишся на цих діток-зайчиків, як вони тягнуться і як їм не вистачає тепла та уваги, то хочеться ще більше себе їм віддати", - сказала Ньютон.

На питання журналістів чи буде продовження співпраці співачки і актора, Міка посміхнулася і сказала: "Все може бути, чекайте від нас сюрпризів".

ТСН