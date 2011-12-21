Люка Бессона звинуватили у плагіаті

Двоє французьких акторів з міста Пессак звинуватили режисера Люка Бессона в плагіаті і подали на нього до суду великої інстанції Парижа, повідомляє у вівторок агентство Франс Прес з посиланням на адвоката позивачів Жан-П`єра Коше.

За словами адвоката, мова йде про фільм Бессона Коломбіана, прем`єра якого відбулася влітку 2011 року. Згідно з версією позивачів, ще в 2005 році вони зняли короткометражку Привид Орхідеї (Le fantome de l`Orchidee), тривалість якої складала близько 10 хвилин.

Копію запису вони передали Бессону, а також надіслали її до кінокорпорації EuropaCorp.

"Ніяких новин мої клієнти не отримали до моменту виходу в липні фільму (Коломбіана)", - заявив Коше.

Адвокат стверджує, що Коломбіана точно копіює сценарій Примари Орхідеї і що у фільмі поставлені повторюють короткометражку сцени.

За його словами, до позовної заяви додається написаний в 2005 році сценарій, а також відеозапис з інтернету, що підтверджує, що короткометражка з`явилася на світ раніше виходу фільму Бессона.

Нарівні з Бессоном, у позовній заяві згадується ім`я Роберта Марка Кемена, який значиться співавтором сценарію Коломбіани, а також компанія EuropaCorp.

Коше зазначив, що раніше була зроблена спроба домовитися з корпорацією без залучення суду, проте її відповіді отримати не вдалося.

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