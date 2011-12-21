На Міжнародній олімпіаді з російської мови переміг школяр з Донецька

На Міжнародній олімпіаді з російської мови і культури для школярів із країн СНД і Балтії, що проходила в Санкт-Петербурзі, переміг школяр із Донецька.

Про це сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі Донецької обласної держадміністрації з посиланням на Управління освіти і науки ОДА.

У повідомленні зазначається, що одним із переможців цієї олімпіади став Микита ГРИГОРОВ, учень ліцею при Донецькому національному університеті, який за підсумками виконаних завдань здобув абсолютний результат, набравши 200 балів.

В ОДА повідомили, що ця олімпіада проводилася з метою підтримки збереження і розвитку позицій російської мови і російської культури серед співвітчизників, які проживають за кордоном, підвищення інтересу до вивчення і вдосконалення російської мови, виховання шанобливого ставлення до російської культури, розвитку толерантності, виявлення начитаності, ерудиції, лінгвістичних здібностей школярів.

Всього учасниками інтелектуальних змагань стали більш як 400 чоловік із України, Білорусі, Латвії, Естонії й Казахстану.

