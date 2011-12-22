Бронзовий пам'ятник Стіву Джобсу відкрили в Будапешті

Пам`ятник співзасновнику корпорації Apple Стіву Джобсу відкрився в середу в столиці Угорщини Будапешті з ініціативи угорської компанії Graphisoft, повідомляє Reuters з посиланням на голову компанії Габора Бояра.

За його словами, пам`ятник Джобсу компанія відкрила на знак вдячності за його підтримку фірми, розвиток якої відбувалося в Угорщині ще за комуністичного режиму.

Статуя, виконана скульптором Ерно Тотом, зображує засновника Apple в його традиційному вигляді - бронзовий Джобс одягнений в водолазку, джинси, кросівки, а на його обличчі круглі окуляри. Висота пам`ятника більше двох метрів, а вага скульптури - 220 кілограмів.

"Він був однією з найвидатніших особистостей нашої ери, і це ми хотіли висловити цією скульптурою", - заявив Бояр.

За його словами, Стів Джобс - один з творців такої технологічної революції, яку можна порівняти з винаходом писемності, пише РІА "Новости".