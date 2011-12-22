Стіву Джобсу посмертно дали "Греммі"

Опікунська рада "Греммі" присудила премію за значний внесок у розвиток технологій звукозапису засновнику компанії Apple Стіву Джобсу, який помер 5 жовтня цього року.

Про це повідомляє Openspace.ru з посиланням на AFP.

На сайті премії зазначається, що "Греммі" присуджена Джобсу "за розробку продуктів і технологій, що змінили сприйняття музики, телебачення, кіно та книг".

"Греммі" за великий внесок в музичну індустрію посмертно також присуджена померлому в 1994 році бразильському виконавцю Антоніо Карлоса Жобіма і "хрещеному батькові репу" Гілу Скотт-Херону, якого не стало навесні 2011 року.

Нагород у цій же номінації удостоїлися Дайана Росс, для якої ця "Греммі" стане першою, незважаючи на те, що раніше співачка неодноразово на неї номінувалася.

Легендарна американська рок-група The Allman Brothers Band, співак і гітарист Глен Кемпбелл, співак-рекордсмен за кількістю хітів у кантрі-чартах США Джордж Джонс, а також духовий ансамбль Memphis Horns.

Нагадаємо, що номінанти "Греммі" 2011 року були оголошені 30 листопада в Лос-Анджелесі. Найбільше номінацій - сім - виявилося у репера Каньє Веста, по шість отримали Foo Fighters, Адель і Бруно Марс.

Вручення почесних нагород та оголошення лауреатів премії в інших номінаціях відбудеться на 54-й церемонії "Греммі" 12 лютого 2012 року.

Українська правда. Життя