У Києві представили англо-російський путівник до Євро-2012

У Києві представили перший в Україні англо-російський путівник до чемпіонату Євро-2012 «Україна для гостей 2012», який став підсумком спільної роботи Видавничої групи «Наш Продукт» і Центру споживчого контролю «ЧЕК».

Як передає кореспондент УНІАН, путівник представив генеральний директор Видавничої групи «Наш Продукт» Олександр ДРАНІКОВ сьогодні під час прес-конференції.

«Наша видавнича група провела масштабне дослідження готовності країни до чемпіонату Євро-2012... Роботу було зосереджено на дослідженні готельного сегменту й туристичної інфраструктури загалом», - сказав О.ДРАНІКОВ.

За його словами, очікується, що 15-20% туристів приїдуть в Україну на Євро-2012 автотранспортом. Автори путівника провели ревізію основних маршрутів проходження автотуристів, побували в усіх містах України, що приймають чемпіонат, і визначили можливі проблемні питання, які можуть виникнути в іноземних туристів: як не заблукати дорогою до готелю, де краще зупинитися на нічліг, де можна смачно повечеряти, які визначні пам`ятки варто оглянути в Україні. Відповіді на ці запитання й представлені в путівнику.

Так, наприклад, говорить О.ДРАНІКОВ, європейські та українські позначення доріг не співпадають. GPS-навігатори також не завжди мають чітку прив`язку до доріг України. Крім того, деякі дорожні об`єкти, побудовані за останні півроку, поки не внесені до їх баз.

Про відсутність дорожніх покажчиків від пунктів пропуску через кордон до Львова заявив керівник проекту «Україна для гостей» Сергій СМИРНОВ. «Ми перевіряли особисто: приміром, якщо турист від`їхав від Рави-Руської кілометрів так 15, зупинився на розвилці без покажчиків, то він уже не зрозуміє, куди йому їхати, щоб дістатися до Львова. Туристам не вистачає конкретної інформації про маршрути та інфраструктуру», - сказав він.

«Цю нішу ми й розраховуємо заповнити випуском нашого довідника», - підкреслив О.ДРАНІКОВ.

За даними Держстату, в Україні понад 8 тис. підприємств і підприємців, які надають послуги з тимчасового проживання туристів, зокрема 1731 пройшли обов`язкову сертифікацію на вимоги безпеки, сказав О.ДРАНІКОВ. У даному переліку лише 849 об`єктів класифіковано як готелі, інші - як мотелі, інші місця для тимчасового проживання. «У нас у довіднику описано декілька тисяч об`єктів інфраструктури лише на маршрутах проходження автотуристів від кордонів України до Києва», - повідомив він.

За словами координатора Центру споживчого контролю «ЧЕК» Ігоря КАНЕВСЬКОГО, цільова аудиторія путівника – автотуристи, які їдуть в України не лише вболівати за улюблену команду, але й розглядають нашу країну як місце, де можна приємно провести час, відпочити, відвідати різні місцеві визначні пам`ятки. Кращим маршрутом для таких автотуристів експерти Центру «ЧЕК» вважають трасу М-06.

«Ми рекомендуємо їхати з Європи за маршрутом Чоп-Ужгород-Львів-Рівне-Київ», - сказав І.КАНЕВСЬКИЙ. За цим маршрутом, приміром, автотурист із Гамбурга зможе не лише побачити декілька країн ЄС, але й зустріти пристойну інфраструктуру в Україні. «У нас маршрут від Чопа до Києва, напевно, найбільш готовий, найбільш відпрацьований для прийому гостей із країн Європи», - вважає координатор Центру «ЧЕК».

Довідник видано англійською та російською мовами, виходячи з того, що більшість туристів очікується саме з РФ і країн Європи.

Він розповсюджуватиметься в 20 країнах Європи, а також у Росії.

Гендиректор ВГ «Наш Продукт» О.ДРАНІКОВ зазначає, що держава недооцінює потенціал країни в питанні туризму.

Також він повідомив, що видавництво має намір продовжувати цю серію путівників, зокрема восени 2012 року планується випустити путівник із робочою назвою «Дорога в гори». Цей довідник-путівник стане в нагоді тим, хто збирається відпочивати на базах відпочинку в горах України.