Українці їздитимуть до Туреччини без віз

Україна і Туреччина підписали угоду про безвізовий режим.

Як передає кореспондент УНІАН, угоду підписали міністри закордонних справ України і Туреччини Костянтин ГРИЩЕНКО та Ахмет ДАВУТОГЛУ.

На спільній прес-конференції після завершення українсько-турецьких переговорів в рамках офіційного візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Анкари прем’єр-міністр Туреччини Реджеп ЕРДОГАН високо оцінив підписання цієї угоди і наголосив, що сторони не мають планів гаяти час для набуття нею чинності, і що це відбудеться як тільки будуть пройдені відповідні процедури.

Зі свого боку В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що підписання цієї угоди означає нову якість двосторонній відносин.

Як повідомляв УНІАН, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Туреччині Сергій КОРСУНСЬКИЙ, коментуючи візит глави Української держави до Туреччини, зазначав, що одним з його ключових моментів є підписання угоди про регулювання режиму взаємних поїздок громадян. Він спрогнозував, що після виконання всіх необхідних процедур з набуття чинності цією угодою вона може запрацювати приблизно у травні 2012 року.

За словами посла, безвізовий режим стосуватиметься громадян України, які в’їжджатимуть на територію Туреччини терміном до 30 днів. Те саме стосуватиметься і громадян Туреччини, що в’їжджатимуть в Україну.

Довідка УНІАН. Угода між Кабінетом міністрів України та урядом Турецької Республіки про умови взаємних поїздок громадян має на меті запровадження безвізового порядку для в’їзду, виїзду, прямування транзитом і перебування громадян однієї сторони на території держави іншої сторони на підставі дійсних проїзних документів за умови, що строк їх безперервного перебування не перевищує 30 днів від дати в’їзду. При цьому сумарний термін їх перебування на території держави іншої сторони не повинен перевищувати 90 днів протягом кожного періоду в 180 днів.