Власники авторських і суміжних прав підбили підсумки 2011 року

Власники авторських і суміжних прав підбили попередні підсумки 2011 року. Лідером довіри виконавців і правовласників визнана Українська ліга музичних прав, повідомляють Коментарі.

Як стверджують правовласники, завдяки цій організації ситуація з дотриманням законодавства в сфері інтелектуальної власності, в порівнянні з попередніми роками, значно покращилася.

«Безумовно ми пройшли великий шлях і виконали величезну роботу. Сьогодні в галузі дотримання авторських і суміжних прав усе набагато простіше, ніж кілька років тому. У нас підписаний договір з Лігою музичних прав. Ми передали їй права в управління і не дивлячись на те, що вона існує не дуже давно, результати вражають. На відміну від інших організацій Ліга підійшла до цього дуже ґрунтовно і нам, нарешті, почали надходити авторські відрахування», - зазначив директор Української музичної видавничої групи Сергій РОГОЖИНЕ.

На думку С.РОГОЖИНЕ, робота Ліги позитивно впливає на імідж України.

«Безумовно це позитивний імідж Україні, адже завдяки Лізі, роялті стали отримувати не тільки вітчизняні, а й зарубіжні автори та виконавці. А це говорить про те, що в Україні нарешті почали дотримуватися авторських прав», - сказав він.

«Дуже хочеться сподіватися, що у нас авторських прав всі будуть дотримуватися. І в Україні права артистів будуть так само захищені, як й в усьому світі. Я вважаю дуже добре, що у нас з`явилася така організація, як Ліга музичних прав, з якою працюють всі рекордингові компанії, і яка дозволяє нам займатися музикою, а не бухгалтерією», - сказала співачка ГАЙТАНА.

«Це світова практика - у всьому світі за використання музики треба платити. Але ви уявляєте, якщо цим будуть займатися самі автори і виконавці?! У нас же часу не залишиться ні на що інше! Тільки в Києві майже 30 радіостанцій, майже стільки ж телеканалів! Але слава Богу мене бухгалтерія не цікавить, я знаю, що раз на пів року мені перерахують роялті за мої пісні. Моя справа співати, і дякую Лізі музичних прав, що вона надає артистам таку можливість, займаючись їх рутинними справами», - каже Віктор ПАВЛИК.

«З Української музичної лігою ми працюємо вже кілька років. Я хочу сказати, що власники різних закладів мають знати, що співпрацюючи з Лігою вони інвестують ту музику, яку вони люблять і яку вони крутять. А наша культура, вона вимагає інвестицій, у тому числі і в такому вигляді. Так працюють у всьому світі і так повинні працювати у нас, і слава богу, такий механізм вже працює. І завдяки саме таким людям, які працюють в Лізі, які захищають права українських артистів», - зазначив Олег СКРИПКА.

