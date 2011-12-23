У Києві планують відкрити книгарню духовної літератури.

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови комісії Київради з питань культури та туризму Олександра БРИГИНЦЯ, про це йшлося під час зустрічі у рамках круглого столу на тему: «Нова редакція Закону України «Про захист суспільної моралі» та взаємодія державних (муніципальних) установ і релігійних організацій».

За словами О.БРИГИНЦЯ, на звернення учасників засідання - керівників найбільших релігійних громад Києва - відкрити в центрі Києва магазин духовної книги, голова КМДА Олександр ПОПОВ пообіцяв знайти відповідне приміщення.

«Дуже швидко і оперативно було прийняте рішення по одній із запропонованих керівниками релігійних громад ідей: створити в центральній частині міста Києва магазин, або відділ, де продавалася б релігійна і духовна література», - заявив О.БРИГИНЕЦЬ.

За пропозицією голови КМДА О.ПОПОВА, такий відділ ймовірніше за все, буде створений в муніципальній книгарні «Сяйво книги».

«Отже можна говорити про те, що зустріч вже дала конкретний результат. Всі інші ідеї та пропозиції знаходяться на стадії обговорення та ймовірніше за все виллються в рішення Київради та розпорядження КМДА», - переконаний О.БРИГИНЕЦЬ.

На думку голови комісії, секція духовної та релігійної літератури буде відкрита в муніципальному магазині «Сяйво книги» вже після Водохреща і стане певним порятунком для книгарні, оскільки сьогодні полиці цього закладу напівпорожні.

