Помер актор Віктор Косих - Данька з «Невловимих»

Актор Віктор КОСИХ, який зіграв Даньку в «Невловимих месниках», помер у Москві на 62-му році життя.

Як повідомляє «Газета.ру», В.КОСИХ почав зніматися в кіно з 13 років. Вперше він зіграв Костю Інночкіна у фільмі Елема Клімова «Ласкаво просимо, або Стороннім вхід заборонено». Потім він зіграв головну роль в картині Олександра МІТТИ «Дзвонять, відкрийте двері!».

Найбільше глядачам В.КОСИХ запам`ятався роллю Даньки у пригодницьких стрічках про «Невловимих месників» Едмонда Кеосаяна.

У 2009 і 2010 роках актор потрапляв у серйозні автоаварії.