Глава УГКЦ проголосив про створення Тернопільсько-Зборівської митрополії

Глава Української греко-католицької церкви Святослав ШЕВЧУК під час богослужіння у Тернопільському кафедральному соборі Непорочного зачаття Пресвятої Богородиці проголосив про створення Тернопільсько-Зборівської митрополії УГКЦ.

Як передає кореспондент УНІАН, на урочисте богослужіння, під час якого Тернопільсько-Зборівську єпархію було піднесено до рівня митрополії, прибуло 25 архієпископів, митрополитів, єпископів з України та зарубіжжя, зокрема Апостольський Нунцій в Україні Томас Едвард ГАЛЛІКСОН, близько 200 священиків, представники міської та обласної влади та тисячі вірян.

Першим митрополитом Тернопільсько-Зборівської митрополії проголошено владику Василія СЕМЕНЮКА, який з 2006 року очолював Тернопільсько-Зборівську єпархію. Після інтронізації В.СЕМЕНЮК отримав з рук С.ШЕВЧУКА символ підтвердження його митрополичого статусу.

Зачитаним декретом глави УГКЦ передбачено, що В.СЕМЕНЮК опікуватиметься Тернопільсько-Зборівською та Бучацькою єпархіями, а також греко-католицькими парафіями Хмельницької області.

Згідно з Декретом, резиденцією митрополита буде Тернопіль, а собор Непорочного зачаття Пресвятої Богородиці набув статус архієпархіального та митрополичого.

Усю церемонію інтронізація митрополита В.СЕМЕНЮКА під час богослужіння транслювали на великий екран, встановлений перед собором, оскільки храм не міг вмістити усіх учасників літургії. Також богослужіння і церемонію інтронізації у прямому ефірі транслював місцевий телеканал TV4.