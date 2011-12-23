Заклики відділити Галичину ГПУ й СБУ пропустили повз вуха

Генеральна прокуратура і Служба безпеки відмовились порушувати кримінальну справу проти народного депутата від Партії регіонів Юрія БОЛДИРЄВА, який заявляв про необхідність відокремлення Галичини від України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України», про це заявив заступник голови політради «Нашої України», народний депутат Андрій ПАРУБІЙ.

Депутат наголосив, що три тижні тому подав відповідну заяву про порушення кримінальної справи за фактом сепаратистських висловлювань депутата від Партії регіонів Ю.БОЛДИРЄВА, які підпадають під 110 статтю Кримінального кодексу України і передбачають обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років.

«Я отримав відповіді як від Генпрокуратури, так і від Служби безпеки України. СБУ написала, що це питання знаходиться у підслідності ГПУ, а Генпрокуратура – що це питання у підслідності СБУ», - повідомив А.ПАРУБІЙ.

«Таким чином виявилося, що в Україні відсутня владна структура, яка б могла розслідувати злочини проти державного суверенітету України. Це виявило важливу проблему – якщо завтра відбудеться чергова дія проти цілісності і суверенітету України, у цій державі не буде кому взяти на себе відповідальність і покарати злочинців», - вважає депутат.

А.ПАРУБІЙ переконаний, що відповіді, які він тримав від ГПУ та СБУ, є абсурдними.

Сьогодні на пленарному засіданні з трибуни Верховної Ради України був оголошений депутатський запит А.ПАРУБІЯ до ГПУ та СБУ з повторною вимогою порушити кримінальну справу проти Ю.БОЛДИРЄВА.

«Тому, подаючи депутатський запит, я поставив вимогу перед правоохоронними органами відкрити кримінальну справу проти БОЛДИРЄВА, оскільки його слова несуть пряму загрозу суверенітету України», - наголосив А.ПАРУБІЙ.

За інформацією «Української правди», у листопаді під час виступу на посольських вечорах посла Російської Федерації в Україні, присвячених 65-річчю Нюрнберзького процесу в Києві, «регіонал» Ю.БОЛДИРЄВ висловив переконання, що Україна не може перебувати в нинішньому складі і має позбутися Галичини.

"Я переконаний, що у моєї країни немає майбутнього без подолання наслідків пакту Молотова-Рібентропа, тому що в одних кордонах утримувати Галичину і Донбас, Галичину і Крим можна тільки силою", - заявив Ю.БОЛДИРЄВ.

За його словами, "УРСР створили три кривавих диктатора – Ленін, потім Сталін, який приєднав весь захід, скориставшись правом сили, і Хрущов, який для балансу етнічного та ментального приєднав Крим".

"Цю країну можна утримати, тільки маючи НКВД, МГБ, КДБ і КПРС. А зараз, що ми можемо запропонувати?! Нашу рідну Генпрокуратуру, чи що?! Ось на якій підставі втримаються всі ці території разом?", – сказав Ю.БОЛДИРЄВ.

"Тому я вважаю, Україна стане стійкою країною після того, як позбавиться або заходу, або сходу. Я за те, щоб вона позбулася Галичини. Якщо прибрати Галичину з моєї країни і залишити справжню Україну – з Донбасом і Кримом, це і буде перша Росія. А там буде Російська Федерація", – заявив "регіонал".

Наприкінці виступу Ю.БОЛДИРЄВ назвав Галичину «наростом на тілі України».