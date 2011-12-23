У Києві назвали лауреата премії «Книга року ВВС 2011»
Вручається вже всьоме
Переможцем літературної премії «Книга року ВВС 2011» став Володимир Рутківський зі своїм дитячим романом «Сині води» (видавництво «Темпора»).
Про це сьогодні оголосили під час фінальної церемонії у Києві.
Крім Рутківського до п’ятірки фіналістів цього року увійшли:
Тарас Антипович, "Хронос" (видавництво "А-ба-ба-га-ла-ма-га")
Галина Вдовиченко, "Бора" (видавництво "Клуб сімейного дозвілля")
Антон Санченко, "Нариси бурси" (видавництво "Темпора")
Артем Чапай, "Подорож із Мамайотою в пошуках України" (видавництво "Нора-друк").
Літературна премія "Книга року ВВС" вручається вже всьоме. Премію в розмірі 1000 фунтів стерлінгів отримує автор найкращої, на думку журі, книги нової української прози. Книги на премію номінують видавництва.
У журі премії в 2011, як і в 2010, році працювали професор УКМА Віра Агеєва, депутат і телепродюсер Ольга Герасим`юк, телеведучий ICTV Андрій Куликов, письменниця Світлана Пиркало та книжковий оглядач сайту "Українська правда", Ірина Славінська. Координатором журі є Світлана Пиркало.