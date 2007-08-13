Севастопольским школярам запишуть гімн у щоденники

У Севастополі 1 вересня 22 тисячі учнів 5-9 класів отримають „Щоденник севастопольського школяра”.

Як передає кореспондент УНІАН, на палітурці щоденника буде зображено символ міста - пам’ятник затопленим кораблям, а в середині - карта, герб і гімн Севастополя; крім того, на кожній сторінці зверху, поруч з датою розміщуватиметься інформацію про історичну подію, що мала місце у місті саме в цей день.

Ініціатива випуску такого щоденника належить громадській організації „Севастопольський центр розвитку туризму”, очолюваній депутатом міської ради Оленою БАЖЕНОВОЮ. На спільному засіданні двох постійних депутатсських комісій, де розглядалося питання випуску цього щоденника, О.БАЖЕНОВА зазначила, що найважливішою причиною, що спонукала реалізувати даний проект, є недостатнє у порівнянні з попередніми роками знання молоддю історії рідного міста. За її словами, такі щоденники вже є у Москві і Санкт-Петербурзі, Полтаві та інших містах. О.БАЖЕНОВА додала, що авторами проекту щоденника є наукові співробітники Музею героїчної оборони і визволення Севастополя та один із авторів підручника „Севастополезнавство” Катерина АЛТАБАЄВА. Проект планується здійснити за рахунок позабюджетних коштів - завдяки спонсорській підтримці.

Депутати двох профільних комісій міської ради підтримали ініціативу громадської організації щодо випуску цього щоденника, внесли пропозиції і доповнення в його проект як в частині зовнішнього оформлення, так і до змісту. Присутня на засіданні комісій заступник начальника міського управління освіти і науки Жанна СЛЮСАРЬ, в цілому назвавши ідею випуску щоденника чудовою, зокрема, запропонувала доповнити його державною символікою України.