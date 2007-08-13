В «Артеку» відкривається Міжнародний конкурс «Наша земля – Україна»

IX Міжнародний конкурс-фестиваль дитячої і юнацької творчості «Наша земля – Україна» відкривається сьогодні в Міжнародному дитячому центрі «Артек» (Велика Ялта, Крим).

Як повідомили УНІАН у прес-службі МДЦ «Артек», близько 2500 дітей з різних куточків України взяли участь у відбірковому турі, з них 335 стали фіналістами і приїхали в «Артек», аби продемонструвати свої таланти в творчих конкурсах: вокальному, фольклорному, музичному, хореографічному, образотворчому і декоративно-прикладному мистецтві, художньому читанні і наукових дослідженнях.

Переможців у 8-ми номінаціях визначить професійне журі під головуванням ректора Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, президента Академії мистецтв України, народного художника України Андрія ЧЕБИКІНА.

У складі журі конкурсу «Наша земля – Україна» – відомі і заслужені діячі мистецтв: співачка, професор Державного університету культури і мистецтв, народна артистка України Ніна МАТВІЄНКО; ректор Київської дитячої Академії мистецтв України, академік академії мистецтв України, народний артист України Михайло ЧЕМБЕРЖІ; заслужені працівники культури, керівники народного ансамблю танцю «Радість» Тетяна і Віктор ГОЦУЛЕНКИ; член Національного союзу художників України Тарас ДЖУС; член Національного союзу художників України Марія ГРИНЮК; кандидат педагогічних наук Любов ІВАНОВА.

Мета Міжнародного конкурсу-фестивалю – «виховання у дітей і молоді національної самосвідомості, гордості за свою країну, розвиток інтелектуальних, творчих здібностей, духовних інтересів підростаючого покоління».

18 серпня в «Артеку» відбудеться одна з головних подій серпневої зміни – святковий концерт «Моя Україна», присвячений Дню незалежності України. Виступлять близько 30 дитячих творчих колективів з усієї України. Разом з талановитими дітьми на сцену вийдуть імениті гості.

Конкурс-фестиваль дитячої і юнацької творчості «Наша земля – Україна» засновано в 1997 році МДЦ «Артек», Міністерством України у справах сім`ї і молоді, Інститутом українознавства і українським гуманітарним ліцеєм Національного університету імені Тараса Шевченка, а також Міністерством культури України.