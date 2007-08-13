Смерть Гоголя в «Мистецькому арсеналі», або що таке «ГОГОЛЬFest»

Презентація концепціїї та повної програми першого етапу нового загальноукраїнського проекту «ГОГОЛЬFest»

«Вереснева спека» наближається… «Розумники» вже активно готуються до 14-го Форуму видавців у Львові (13–16 вересня) і 8-го Фестивалю сучасної літератури «Просто так» у Коростені (6–7 вересня — open air, 8 вересня — фінал)… а 7–14 вересня цього року у Києві на території «Мистецького арсеналу» стартує революційно новий проект «ГОГОЛЬfest», який розвиватиметься поетапно до квітня 2009 року й завершиться міжнародним фестивалем сучасного мистецтва «ГОГОЛЬFest».

КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ТА МУЗЕЙНИЙ КОМПЛЕКС

«МИСТЕЦЬКИЙ АРСЕНАЛ»

і ЦЕНТР СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА «ДАХ»

представляють

художньо-аудіо-візуально-театрально-літературно-філософський проект,

присвячений 200-річчю свята появи на цьому світі

Миколи Васильовича Гоголя

«ГОГОЛЬFEST»

Мета проекту:

Об’єднання видатних сучасних українських художників, філософів, музикантів, письменників та режисерів, а також продюсерських та меценатських сил й усіх, кому не байдужа доля сучасного українського мистецтва, навколо імені та філософсько-релігійних і художніх ідей генія, що відкрив та подарував світові нову та невідому, містичну «terra incognita» — Україну.

Проект «ГОГОЛЬFEST» є важливим кроком на шляху здійснення основної мети «МИСТЕЦЬКОГО АРСЕНАЛУ», який покликаний бути «вікном в Україну для світу та вікном у світ для України» і «виконувати дві важливі функції, що досі не були поєднані в жодному культурно-мистецькому проекті: концентрувати культурно-мистецькі цінності та генерувати інноваційні процеси в українській культурі». Проект «ГОГОЛЬFEST» — це акумуляція творчої енергії ідеологічної еліти українського мистецтва та створення прецеденту значущих українських художніх акцій; це створення нового потужного креативного поля, та пропаганда сучасного українського мистецтва на світовому рівні. Це переусвідомлення, акумуляція та ректифікація філософської та художньої спадщини М. В. Гоголя. Це створення казкового світового древа сучасної української художньої цивілізації.

Головна стретегічна мета:

Виникнення такого потужного енергетичного інтелектуального центру, зрозуміло, спричинить резонанс з іншими енергетичними центрами життя сучасного суспільства: економічним, політичним, науковим і масмадіальним, що спровокує новий резонанс поодиноких еліт і спонукає виникнення дійсної української еліти, без якої Україна як країна неможлива.

Строки реалізації проекту:

«ГОГОЛЬFEST» — багатоетапний, розподілений у часі до квітня 2009 року. Етапи розвитку проекту:

І етап — 7 — 14 вересня 2007 р.

ІІ етап — травень 2008 р.

ІІІ етап — вересень 2008 р.

ІV етап — квітень 2009 р. — 200-річчя від дня народження М. В. Гоголя І-й Міжнародний фестиваль мистецтв «ГОГОЛЬFEST»

І-й етап

(7 — 14 вересня 2007 р.)

Перший етап «ГОГОЛЬFEST» відбудеться у стінах «Мистецького Арсеналу» (із 7 до 14 вересня) 2007 року і складатиметься із візуальної (проект «ГОГОЛЬ. ПОРТРЕТ»), театральної (вистава-перфоманс «СМЕРТЬ ГОГОЛЯ»), музичної (концерти) програм.

Першочергова умова поданих художніх, музичних, театральних, аудіо-візуальних та інших можливих проектів — їхня спорідненість із суттю архітектурного простору «АРСЕНАЛУ». «Художник повинен увійти до простору Арсеналу, як до животворного Лона — не руйнуючи, а зароджуючи в ньому дитя прийдешньої художньої цивілізації».

Кожен етап проекту супроводжуватиметься гоголівськими філософсько-літературно-мистецтвознавчими круглими столами, за участі видатних персоналій із найрізноманітніших сфер художнього і культурного життя. Повний текст круглих столів буде розміщено в інтернеті. Найцікавіше й найважливіше увійде до альбомів, присвячених етапам проекту.

Кожен етап супроводжуватиметься випуском аудіо та DVD дисків.

«ГОГОЛЬ. ПОРТРЕТ»

Однією з найважливіших складових першого етапу проекту «ГОГОЛЬFEST» є всеукраїнський художній проект «ГОГОЛЬ. ПОРТРЕТ», в рамках якого відомі художники України представлять в КМЦ «Мистецький Арсенал» свої портрети Гоголя чи роботи, присвячені його особистості.

«ГОГОЛЬ. ПОРТРЕТ» — це лише перший етап художньо-візуальної програми проекту «ГОГОЛЬFEST», в рамках якого щорічно (09. 2007, 05. 2008, 09.2008, 04.2009) відомі українські художники представлять свої роботи на гоголівську тему.

Кожен художник матиме у просторі «Арсеналу» іменну особисту зону для свого висловлювання, де він може виставити власну роботу (картину, скульптуру, інсталяцію тощо.), присвячену темі «ГОГОЛЬ. ПОРТРЕТ». Зона особистого висловлювання може залишатися красномовно порожньою і чекати на своє заповнення (чи незаповнення) у процесі наступних трьох етапів проекту, присвячених іншим гоголівським темам. Наступні етапи проекту плануються як міжнародні — на виставці може з’явитися російський, французький, польський, угорський чи будь-який інший павільйон «Гоголь». Також планується залучення кваліфікованих західних експертів та мистецтвознавців.

«ГОГОЛЬ. ПОРТРЕТ» має також «OPEN» програму, в якій можуть брати участь всі бажаючі невідомі українські художники, оскільки «ГОГОЛЬ. ПОРТРЕТ» з одного боку спрямований на залучення до участі в проекті найкращих українських художників, а з іншого — на віднайдення нових імен. Роботи «OPEN» програми буде виставлено на виставці «ГОГОЛЬ. ПОРТРЕТ», оцінено експертною радою, до якої увійдуть відомі українські художники, галерейщики, критики й мистецтвознавці, а також глядачами. Для художників-початківців — це унікальна можливість взяти участь у серйозній виставці і представити свої роботи перед тисячною аудиторією. Кращі учасники програми «OPEN» зможуть претендувати на участь в основній програмі наступних етапів проекту.

Усі роботи основної програми і 10 кращих робіт конкурсної програми «OPEN» (5 робіт, відзначених журі і 5 робіт, за які проголосують найбільша кількість глядачів) стануть основою альбому, що вийде після завершення першого етапу проекту «ГОГОЛЬFEST»

Відкриття виставки «ГОГОЛЬ. ПОРТРЕТ» відбудеться 7 вересня 2007 року.

Після завершення виставки — 14 вересня 2007 року планується проведення аукціону.

Умови участі в основній програмі:

Учасники програми проекту «ГОГОЛЬ. ПОРТРЕТ» до 20 серпня 2007 року повинні вказати формат (картина, скульптура, інсталяція тощо), розміри і розташування (на стіні, підвішена до стелі, на підлозі тощо). До 3 вересня робота повинна бути доставлена в КМЦ «Мистецький Арсенал».

Умови участі у програмі «OPEN»:

Художники, які бажають взяти участь у проекті, повинні зареєструватися, вказати формат (живопис, скульптура, інсталяція, фотографія тощо) і розміри своєї роботи. До 3 вересня 2007 року роботи повинні бути доставлені на виставку.

Проект «ГОГОЛЬFest» презентують:

Влад Троїцький, ініціатор, куратор і продюсер проекту;

режисер, актор, художній керівник та продюсер ЦСМ «Дах» KLIM, ідеолог проекту; режиссер, драматург, лауреат «Золотої маски» та премії ЮНЕСКО Юлія Валова;

координатор проекту, культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал»

Модерують:

Петро Мацкевич і Ксеня Сладкевич, PR-агенція «MSBrand Corporation»

Посиденьки відбудуться в середу 15 серпня 2007 року о 17–30 у конференц-залі УНІАН за адресою: Хрещатик, 4

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