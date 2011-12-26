Мел Гібсон розлучився

Суд Лос-Анджелеса поставив крапку і розставив нулі в одному з найгучніших голлівудських розлучень: 31-річний шлюб Мела Гібсона та його дружини Робін остаточно розірваний.

Екс-дружина отримає половину статку знаменитого актора, який оцінюється майже в $ 900 млн.

Такі відступні - одні з найбільших в історії голлівудських розлучень. Справа в тому, що Гібсони не укладали шлюбного контракту і суд поділив все за законами Каліфорнії. Дружині з дітьми (а їх у Робін семеро) належить 50% майна і доходів колишнього чоловіка.

Поки ні сам Гібсон, ні Мур не прокоментували своє розлучення.

Мел Гібсон одружився з медсестрою Робін Мур у 1980 році. За час спільного життя у пари народилися семеро дітей. Відносини між подружжям Гібсона зіпсувалися в 2006 році, а в 2009 році Робін подала на розлучення, посилаючись на непримиренні розбіжності.

Причиною розпаду союзу ЗМІ називають роман Гібсона з російською співачкою Оксаною Григор`євою, яка народила акторові дочку.

У березні 2011 року через сварки з Григор`євою актор був засуджений до трьох років умовного ув`язнення. Гібсон також зобов`язаний пройти спеціальний курс психіатрії щодо запобігання домашнього насильства.

Корреспондент