У США легалізують інтернет-покер

Влада США збираються легалізувати інтернет-покер та інші види азартних ігор в мережі, повідомляє Reuters.

Документ, який оприлюднило 23 грудня Міністерство юстиції США, знімає заборону на сайти, що пропонують відвідувачам ігри в покер, а також інші види азартних ігор. Раніше власники таких сайтів зазнавали кримінального переслідування відповідно до закону 1961 року.

Нова інтерпретація закону залишає заборону тільки на тоталізатор, водночас дозволяє продавати через мережу лотерейні квитки.

Експерти очікують, що нове законодавство прискорить розвиток індустрії азартних ігор-онлайн, зростання якої за 2010 рік склав 12%, зауважує РосБізнесКонсалтинг.