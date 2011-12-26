Пугачова і Галкін відгуляли весілля в одному з ресторанів Москви

24 грудня зірки російської естради Алла Пугачова і Максим Галкін відсвяткували своє весілля в московському ресторані.

Нагадаємо, пара розписалася напередодні в п`ятницю в одному із РАГСів Москви через 10 років спільного життя.

"Найвідоміша пара країни дуже хотіла, щоб все відбулося тихо і непомітно, але популярні люди, звичайно ж, позбавлені цієї можливості", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті Пугачової.

Уточнюється також, що йдеться не про вінчання, а про просту формальність. "Алла Борисівна була стурбована, що святкування відбудеться під час посту, але її переконали, що саме в Різдво це можливо", - повідомляється на сайті співачки.

На урочисту подію були запрошені тільки родичі і близькі друзі. У ресторані зібралася вся еліта російського шоу-бізнесу - дочка Пугачової Крістіна Орбакайте з родиною, Володимир Винокур з родиною, Микола Басков (він же тамада), прийшов навіть колишній чоловік Філіп Кіркоров та інші.

Як розповіли в оточенні співачки, італійський ресторан Оліветті в центрі Москви вибрав Галкін, який віддає перевагу саме середземноморській кухні.

Пугачова не взяла собі прізвище чоловіка, віддавши перевагу зберегти своє. Для 35-річного Галкіна цей шлюб став першим, для 62-річної співачки - п`ятим. З попереднім чоловіком - Кіркоровим - Пугачова не тільки розписувалася в РАГСі, а й вінчалася.

Корреспондент