Донецькі в Ялті перемогли ізраїльтян та швейцарців

Гран-прі IV Міжнародного фестивалю гумору та естрадного мистецтва в м. Ялта в цирковій номінації завоювала акробатична група «Ляльки» з донецького містечка.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар Міжнародного фестивалю гумору та естрадного мистецтва в м. Ялта Світлана ШЕВЕЛЬОВА.

За її словами, цього року в конкурсі взяли участь 209 учасників не тільки з України і Росії, а й з Ізраїлю, Швейцарії, США, Аргентини. Змагалися молоді таланти в п`яти жанрах: музичному, вокальному, оригінальному, розмовному і цирковому.

С.ШЕВЕЛЬОВА зазначила, що володарі Гран-прі одержали 5 тис. дол., перші місця в номінаціях – по 2 тис. дол. За її словами, переможців виявилося більше, ніж жанрів: по двоє у вокальному – Юлія ПАК (Москва) і Ольга НИКІТІНА (Краснодар), у музичному - Юсиф МАЇЛОВ (Баку) і Дмитро КАЛІННІК (Саратов), у розмовному -- українська комік-група «Леді & Джентльменс», а також Петро ВІНС і Дмитро НІКУЛІН (Барнаул), в оригінальному - студія «Лицедій-Академія» (Санкт-Петербург).

«Вперше на лауреатів, крім традиційних дипломів, медалей і заповітної статуетки «Золотий кролик», чекав солідний призовий фонд - його виділив Кабмін України», - додала вона.

У свою чергу народний артист України, один з президентів фестивалю Владимир МОЇСЕЄНКО підкреслив, що не секрет, що молодим виконавцям потрібні гроші – «щоб робити фонограми, нові номери, шити костюми». За його словами, на конкурс учасники «змогли приїхати завдяки спонсорській участі Російських залізниць». «Тому, як не приємно одержувати медалі і визнання, найкраще заохочення для молодих талантів – це гроші», - додав він.

***Міжнародний фестиваль гумору та естрадного мистецтва в Ялті вперше пройшов у 2004 році, ставши спільним проектом Росії й України у пошуку нових талантів у галузі гумору та естрадного мистецтва. Мета Фестивалю: збереження і розвиток кращих культурних традицій естрадного мистецтва в країнах близького і далекого зарубіжжя і зміцнення культурних зв`язків між народами.

У 2007 році регіональні етапи конкурсу пройшли в Тольятті, Ярославлі, Іжевську, Калінінграді, Нижньому Новгороді, Саратові, Києві, Санкт-Петербурзі, Воронежі, Краснодарі, Москві. За традицією фінал фестивалю проходить у серпні на побережжі Чорного моря, в Ялті.