Від Колізею відколовся фрагмент стіни

У неділю з одного з фасадів споруди відламався фрагмент стіни. На щастя, у результаті обвалення ніхто не постраждав. За попередньою інформацією, можливо саме безкоштовний вхід у Колізей на Різдво призвів до часткового руйнування пам`ятки. Адже відвідати амфітеатр у минулі вихідні вирішила безліч туристів.

Про подію в поліцію доповіли туристи. Директор Колізею Росселла Реа відразу ж прокоментувала інцидент, сказавши, що йдеться про невеликий фрагмент фасаду. При цьому вона зазначила, що ця частина Колізею буде відреставрована наступного року за кошти місцевого підприємця.

Серед можливих причин обвалення – голуби або величезне число туристів: 25 грудня пам`ятка була безкоштовно відкрита для всіх охочих.

Після інциденту експерти провели повну й ретельну перевірку цієї частини фасаду. Як заявила Реа, ніякої небезпеки для відвідувачів обвалення не несе, численні туристи ні про що не здогадалися.

Нагадаємо, фрагменти відколюються від знаменитого пам`ятника не вперше – так, 2010 року в травні обрушився шматок фасаду Колізею площею близько 0,5 квадратних метрів. А в листопаді 2011-го експерти заявили про те, що в Колізеї близько 3 тисяч тріщин.

Подробиці