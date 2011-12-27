Андрухович не бачить себе в жодному списку

Письменник Юрій Андрухович не братиме участь у політичних виборах.

Це слідує з його реакції на те, що Юрій Луценко назвав Андруховича серед тих, кого він хотів би бачити у списку об’єднаної опозиції на виборах до Верховної Ради 2012 року.

"Заяви Луценка я сприймаю з великою повагою, тому що він молодець... Я вдячний йому за згадування також і мого прізвища, це для мене честь. Інша справа, що сам я себе в жодному списку аж ніяк не бачу", - заявив письменник в інтерв’ю "Буквоїду", пише Українська правда.

"І не тому, що, скажімо, мені важливо бути "понад сутичкою" і не бруднитись об політику. А тому, що у списку я неефективний, бо залежний від "генеральної лінії" чи "командної гри". Було б великою помилкою мене до якогось списку включити. А ще більшою помилкою – мені на це погодитися", - пояснив Андрухович.

"Усім нам непогано б усвідомити такий парадокс, що без незалежних індивідуалістів, не обтяжених посадами, партійними квитками чи номерами у прохідних частинах списків, суспільство просто приречене", - додав він.

Андрухович сказав, що йому не надходили пропозиції щодо участі у парламентських виборах-2012: "Ще не було. Маю надію, що й не буде".

А на заяву екс-прем’єра Юлії Тимошенко про те, що опозицію має очолити людина рівня Ліни Костенко і запитання, хто би міг бути такою людиною, Андрухович відповів:

"Це трохи невдалий вислів. Рівня Ліни Костенко не існує поза самою Ліною Костенко. Це ж не якийсь еталон для всіх, а єдино можливий індивідуальний шлях. Достосувати його до списку об’єднаної опозиції – це спростити і звести власне до якогось такого еталону. Так, наче проголосити гасло "На Ліну Костенко рівняйсь!". Що може бути абсурдніше?".

"Мені здається, проходячи крізь оце горнило ув’язнень, крізь оці судові знущання, фізичний біль і таке інше, лідери опозиції очищуються і стають у позитивному сенсі іншими. Так і повинно бути: не письменники, не актори і не спортсмени, а саме політики й повинні бути моральними авторитетами. Ніхто не підніме рівня нашій опозиції, крім самих опозиційних політиків", - заявив Андрухович.

На зауваження, що в Росії письменники є активними учасниками акцій протесту проти чинної влади, а українські письменники й інтелігенція – ні, він відповів: "Нині не є, а завтра будуть. Багато хто з нас у 2004 році діяв надзвичайно активно…".

"Буде і в нас нова хвиля. Шкода, звичайно, що цього разу нам доведеться наслідувати росіян. Але краще так, ніж узагалі ніяк. Тобто краще наслідувати росіян у їхніх протестах, аніж, наприклад, білорусів у їхній сумирності", - вважає Андрухович.