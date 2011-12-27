Х'ю Хефнер не може поділити цуценя із колишньою нареченою

Засновник чоловічого журналу Playboy Х`ю Хефнер та його колишня наречена, модель Крістал Харріс, не можуть поділити цуценя, яке вони завели ще коли були разом.

Про це розповів сам Хефнер виданню People.

За словами видавця, він хотів би, щоб Крістал поступилася йому цуценям породи кінг чарльз спанієлем на прізвисько Чарлі.

"Коли ми розлучилися, я сказав їй, що вона може не повертати обручку і Бентлі, але тоді я міг би залишити пса собі", - зазначив Хефнер.

Засновник Playboy висловив надію на врегулювання ситуації із Чарлі.

На даний час Чарлі живе разом із Хефнером, і Крістал Харріс відвідує собаку, коли їй хочеться. Однак вона незадоволена такими умовами турботи про собаку і хоче забрати її собі.

Нагадаємо, що 85-річний Х`ю Хефнер та 25-річна модель Крістал Харріс збиралися одружилися 18 червня 2011 року, однак за кілька днів до весілля наречена передумала і пара розпалася. Пізніше Харріс повідомила, що вирішила піти від Хефнера, оскільки її не влаштовував його спосіб життя.

У підсумку одруження було скасовано, і, як каже Хефнер, він досі переживає розрив із нареченою.

Корреспондент

